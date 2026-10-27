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Seis personas asesinadas en zona rural de Suaza, Huila: horas antes hubo un triple homicidio

Entre las víctimas de la masacre habría cinco presuntos integrantes de grupos delincuenciales y un civil. El tiroteo se registró en la vereda La Palma.

Yhonay Díaz

octubre 27 de 2026
07:12 a. m.
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En las últimas horas una nueva masacre sacudió el departamento de Huila. Se trata del asesinato de seis personas en la vereda La Palma, zona rural del municipio de Suaza.

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El hecho, que habría involucrado a presuntos miembros de grupos delincuenciales, mantiene en alerta a las autoridades regionales mientras avanzan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del suceso.

Horas antes de estos hechos se registró un triple homicidio. En tan solo días la violencia en Huila deja nueve muertes.

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Lo que se sabe de la masacre de seis personas en Suaza, Huila

De acuerdo con las primeras versiones, un grupo de hombres armados llegó al sector y obligó supuestamente a la comunidad a asistir a una reunión convocada por disidencias de las Farc.

En el lugar se presentó un cruce de disparos que dejó cinco personas de este grupo armado y un civil muertos en el lugar.

Las autoridades manejan como una de las hipótesis principales que se trataría de un caso de justicia por mano propia, considerando que las víctimas, al parecer, ejercían prácticas extorsivas en la zona.

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Incineraron la camioneta en la que iban los muertos de la masacre de Suaza

Tras los hechos, los habitantes de la vereda La Palma prendieron fuego a la camioneta en el que se movilizaba el grupo ilegal.

La Policía y el Ejército adelantan un proceso de investigación para determinar con exactitud a qué grupo pertenecían las personas abatidas o si se trataba de delincuencia común.

Se manejan diferentes hipótesis que son sujetas de un proceso de investigación, indicaron las autoridades, sin descartar ninguna línea investigativa en esta fase inicial, indicaron las autoridades.

Tan solo 36 horas antes de la masacre en Suaza, tres personas fueron asesinadas en la vereda La Perdiz del municipio de Algeciras, entre ellas una mujer.

De acuerdo con las autoridades, el responsable del triple homicidio serían miembros de las disidencias de las Farc al mando de alias Calarcá.

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