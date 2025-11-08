CANAL RCN
Colombia

Atroz feminicidio de una joven estudiante de enfermería en Argelia, Cauca

La joven de 23 años habría sido brutalmente apuñalada por su pareja sentimental en su habitación, en Argelia.

Foto: AFP.

Noticias RCN

agosto 11 de 2025
02:08 p. m.
Un nuevo caso de feminicidio sacudió el sur de Cauca, tras el hallazgo de Yesica Lorena Yonda Poscué, una joven indígena de 23 años y estudiante de enfermería, que fue encontrada sin vida en el corregimiento El Mango, zona rural del municipio de Argelia.

Las primeras versiones del brutal ataque con arma blanca apuntan a que habría sido asesinada por su pareja sentimental durante una discusión.

Las primeras versiones señalan que la joven llegada de haber participado en las fiestas patronales cuando fue cruelmente atacada, al parecer, por su pareja sentimental, en medio de una fuerte discusión.

Estudiante de enfermería apuñalada en su habitación en Argelia

Yesica Lorena, oriunda del municipio de Silvia y quien vivía en Argelia, era madre de una niña de siete años.

Según las primeras versiones, el crimen se produjo en la mañana del domingo 10 de agosto, cuando la joven regresaba a su vivienda tras compartir con amistades durante las festividades locales.

Poco después, su compañero sentimental habría ingresado a su habitación y, en medio de una acalorada discusión, la atacó con un arma blanca.

Tras la agresión, el presunto agresor huyó del lugar.

Buscan al feminicida de Yesica Lorena Yonda Poscué en Argelia, Cauca

La Alcaldía de Argelia y la Casa de la Mujer repudiaron el atroz feminicidio. El Instituto Técnico Arcafee, donde adelantaba sus estudios en enfermería, expresó su dolor por la pérdida de la estudiante:

Como institución y como sociedad, repudiamos de forma categórica todos los feminicidios y cualquier expresión de violencia contra las mujeres.

Las autoridades locales han activado las rutas de investigación para esclarecer los hechos y dar con el paradero del presunto responsable.

El asesinato de Yesica Lorena se suma a la preocupante estadística de feminicidios en el departamento del Cauca, una región donde las comunidades indígenas y campesinas han denunciado de manera reiterada la vulnerabilidad de las mujeres frente a distintos tipos de violencia.

