Explosivos audios de Álvaro Leyva: denuncian que el excanciller buscaba tumbar al presidente Petro

El excanciller Álvaro Leyva vuelve a estar envuelto en una polémica que lo relaciona con un supuesto complot para intentar sacar del poder al presidente Gustavo Petro.

Las revelaciones fueron hechas por el diario El País, de España, en un artículo publicado este 29 de junio, en el que se incluyen audios del antiguo ministro de Relaciones Exteriores, hablando sobre cómo habría buscado la ayuda de Estados Unidos para mover a Petro antes de terminar su mandato.

De acuerdo con las revelaciones, Leyva habría intentado acercarse a Marco Rubio a través del congresista republicano Mario Díaz-Balart, sin embargo, las fuentes de El País aseguraron que no lo logró y que la Casa Blanca “nunca tuvo en consideración su propuesta”.

Entre otras cosas, el artículo sostiene que Leyva tenía la intención de usar lo que sabía sobre el presidente para buscar presión internacional que lo llevara a dimitir de sus funciones.

En los audios también sale a flote el nombre de la vicepresidenta Francia Márquez, y unas supuestas conversaciones que tuvo Leyva con ella, al parecer buscando que se aliara con él.

Al parecer, estas conversaciones filtradas del excanciller se daban casi al tiempo que se publicaban las cartas en su cuenta de X, en las que señalaba al presidente Gustavo Petro de tener problemas con las drogas y de no ser apto para efectuar las labores de su cargo.

En las misivas, Leyva también hablaba sobre el papel que, según él, cumplía la actual canciller y mano derecha del presidente, Laura Sarabia, quien salió a desmentir lo dicho.

Según la publicación de El País, las grabaciones ya están en manos del servicio secreto de Colombia e, incluso, fueron conocidas por el presidente Petro, quien en una intervención semanas atrás acusó a Leyva de querer perpetrar un supuesto golpe de Estado.

Por su parte, a través de su cuenta de X, la canciller Laura Sarabia se refirió a lo dicho por Leyva, calificándolo de “ruin y miserable”, además de un ataque en contra de la democracia.

Asimismo, la vicepresidenta Francia Márquez emitió un comunicado en el que desmiente cualquier complicidad con Leyva y aclara que "jamás he traicionado, ni cuestionado la autoridad legítima del primer mandatario de la Nación".

No existe la posibilidad de que me preste para conspiraciones. No me mueve el resentimiento ni la conveniencia, y a quienes creen que podrán utilizarme como instrumento de sus ambiciones, les digo: están profundamente equivocados.