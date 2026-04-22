Autoridades buscan soluciones para el tráfico en la calle 80: corredor clave con los municipios

La Secretaría de Movilidad dio a conocer los avances en las mesas de trabajo con empresas de transporte intermunicipal y autoridades locales. Esto, en aras de atender los problemas operativos en el corredor de la calle 80 y el Portal 80 de Transmilenio.

Jorge Alberto Camacho, alcalde de Subachoque, informó hace pocos días que se radicó un derecho de petición por los usuarios del corredor del municipio con la capital por la calle 80. El propósito era evitar que se retiraran las flotas que conectan, no solo en este sitio, sino también con El Rosal y Facatativá.

La posibilidad que se descartó

Se proyectaba reubicarlas en la terminal de El Salitre, pero con base en lo mencionado por las autoridades locales, esto conllevaría efectos negativos para el sistema, especialmente en el costo de los pasajes, que podían subir entre un 30 % y un 40 %; junto con trancones en la avenida Boyacá y la avenida La Esperanza.

Esta posibilidad se descartó, aunque el Distrito indicó que se mantienen los diálogos para encontrar una solución que les funcione a Bogotá y a los municipios.

Entre las principales dificultades de movilidad en la calle 80 se encuentran: la congestión, la sobreoferta de vehículos, el ascenso y salida de pasajeros en puntos no autorizados y los riesgos de seguridad vial consecuentes de estas malas prácticas (como la ocupación de la calzada).

Las complicaciones en el Portal 80

De acuerdo con el Distrito, el Portal 80 tiene capacidad para recibir hasta 54 buses por hora, pero están ingresando más de 100, lo que ha generado sobrecarga en la operación. A modo de buscar una solución, se llevaron a cabo tres reuniones con las empresas transportadoras en las que se plantearon alternativas.

Sumado a ello, se programó un encuentro con los municipios cercanos para analizar de manera conjunta posibles soluciones. La secretaría enfatizó que aún no se han definido medidas concretas.

Una vez concluyan las mesas técnicas, se establecerán acciones temporales que serán evaluadas antes de su eventual adopción mediante acto administrativo. Por último, la entidad reiteró su compromiso de implementar soluciones concertadas y sostenibles que contribuyan a mejorar la movilidad.