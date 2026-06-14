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Santa Marta declara calamidad pública por fenómeno de El Niño

Los indicadores hidroclimatológicos muestran un panorama crítico: la ciudad alcanzó los 37.2 °C.

Foto: Alcaldía de Santa Marta

Noticias RCN

junio 14 de 2026
08:13 a. m.
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La Alcaldía de Santa Marta, a través del Consejo Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres (Cdgrd), declaró calamidad pública ante el incremento histórico de las temperaturas y el déficit de lluvias que amenaza los caudales de la Sierra Nevada.

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La medida busca garantizar la seguridad y el mínimo vital de los habitantes del Distrito, activando de manera preventiva los mecanismos administrativos y presupuestales de excepción previstos en la Ley.

Temperaturas récord y déficit de lluvias

Los indicadores hidroclimatológicos muestran un panorama crítico: la ciudad alcanzó los 37.2 °C, superando en 4 grados su promedio histórico. Esta anomalía térmica, sumada a la interacción con la Zona de Convergencia Intertropical, anticipa un déficit severo de precipitaciones que impactará directamente las cuencas abastecedoras de la Sierra Nevada.

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Soportes técnicos del Ideam confirman la consolidación del fenómeno de El Niño y advierten que en los próximos meses el distrito enfrentará reducción significativa de lluvias, altas temperaturas y efectos de los vientos.

Estas condiciones podrían generar desabastecimiento de agua, incremento de incendios forestales y afectaciones en la cobertura vegetal urbana, además de estrés hídrico en cultivos y plantaciones rurales.

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Articulación institucional frente a la emergencia

Darío Linero, jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo y Cambio Climático (Ogricc), explicó que confluyen varios fenómenos meteorológicos, como la temporada de ciclones y huracanes, además del propio El Niño, lo que provoca comportamientos anormales en la atmósfera.

“Esta decisión nos permite articular esfuerzos con organismos de socorro y empresas de servicios como Essmar, Atesa y Air-e, para actuar de manera inmediata y oportuna ante los efectos de esta variabilidad climática”, señaló Linero.

La administración distrital reafirmó su compromiso de trabajar de manera conjunta con los organismos de socorro y las empresas de servicios públicos, con el fin de proteger a los habitantes frente a los impactos de la variabilidad climática y la consolidación del fenómeno de El Niño.

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