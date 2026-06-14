Santa Marta declara calamidad pública por fenómeno de El Niño

La Alcaldía de Santa Marta, a través del Consejo Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres (Cdgrd), declaró calamidad pública ante el incremento histórico de las temperaturas y el déficit de lluvias que amenaza los caudales de la Sierra Nevada.

La medida busca garantizar la seguridad y el mínimo vital de los habitantes del Distrito, activando de manera preventiva los mecanismos administrativos y presupuestales de excepción previstos en la Ley.

Temperaturas récord y déficit de lluvias

Los indicadores hidroclimatológicos muestran un panorama crítico: la ciudad alcanzó los 37.2 °C, superando en 4 grados su promedio histórico. Esta anomalía térmica, sumada a la interacción con la Zona de Convergencia Intertropical, anticipa un déficit severo de precipitaciones que impactará directamente las cuencas abastecedoras de la Sierra Nevada.

Soportes técnicos del Ideam confirman la consolidación del fenómeno de El Niño y advierten que en los próximos meses el distrito enfrentará reducción significativa de lluvias, altas temperaturas y efectos de los vientos.

Estas condiciones podrían generar desabastecimiento de agua, incremento de incendios forestales y afectaciones en la cobertura vegetal urbana, además de estrés hídrico en cultivos y plantaciones rurales.

Articulación institucional frente a la emergencia

Darío Linero, jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo y Cambio Climático (Ogricc), explicó que confluyen varios fenómenos meteorológicos, como la temporada de ciclones y huracanes, además del propio El Niño, lo que provoca comportamientos anormales en la atmósfera.

“Esta decisión nos permite articular esfuerzos con organismos de socorro y empresas de servicios como Essmar, Atesa y Air-e, para actuar de manera inmediata y oportuna ante los efectos de esta variabilidad climática”, señaló Linero.

La administración distrital reafirmó su compromiso de trabajar de manera conjunta con los organismos de socorro y las empresas de servicios públicos, con el fin de proteger a los habitantes frente a los impactos de la variabilidad climática y la consolidación del fenómeno de El Niño.