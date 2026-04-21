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VIDEO | Ladrones rompieron candados en plena madrugada en Bogotá, pero un detalle frustró el robo

Los delincuentes llegaron en camioneta e intentaron violentar el local en la avenida Primero de Mayo. Todo quedó en video.

Valentina Bernal

abril 21 de 2026
12:36 p. m.
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Un hecho de inseguridad ocurrió en la Avenida Primero de Mayo, reconocida por la compra y venta de motocicletas.

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En las últimas horas se conocieron las imágenes de un intento de robo que, aunque no se concretó, dejó ver cómo operan las bandas delincuenciales.

Delincuentes quedaron grabados al intentar robar un local de motocicletas en Bogotá

De acuerdo con el testimonio de trabajadores del establecimiento afectado, el hecho ocurrió en horas de la madrugada.

Una camioneta de color negro pasó en repetidas ocasiones por el sector, lo que habría sido parte del reconocimiento previo del lugar.

Minutos después, tres hombres encapuchados descendieron del vehículo y se dirigieron directamente al negocio.

Las cámaras de seguridad registraron cómo los sujetos rompieron los candados de la reja principal para lograr ingresar.

En varias oportunidades pasaron y tres encapuchados llegan… rompen los candados, abren la reja y se encuentran con una puerta de seguridad donde esto evita este robo.

Aunque lograron vulnerar el primer acceso, los delincuentes se encontraron con una segunda barrera: una puerta de seguridad que impidió su avance. A esto se sumó la activación del sistema de alarma, lo que terminó frustrando completamente el hurto.

Ellos alcanzaron a romper estos primeros candados… pero evidentemente tenemos la seguridad, la alarma se prendió y no se alcanzó a pasar nada.

Las autoridades esperan que los videos de las cámaras permitan identificar a los responsables, quienes huyeron del lugar sin llevarse ningún elemento.

Delincuentes secuestraron a una pareja de adultos mayores en Zipaquirá

En medio de este panorama, también se recordó otro caso grave y es el secuestro de una pareja de adultos mayores en Zipaquirá, quienes permanecieron retenidos durante 81 días. El Gaula Militar logró rescatarlos y posteriormente capturar a los responsables.

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Las autoridades reiteraron que muchas estructuras criminales perfilan a sus víctimas a partir de información personal y financiera, por lo que recomendaron no compartir datos sensibles sobre rutinas, ingresos o ubicaciones, especialmente en redes sociales.

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