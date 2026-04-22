VIDEO | Mujer pidió auxilio a gritos durante violento robo en conocido sector de Bogotá

Un violento atraco ocurrido el 21 de abril en la localidad de Teusaquillo quedó registrado en video y se ha viralizado en redes sociales, mostrando el momento en que delincuentes en motocicleta asaltaron a una mujer.

Las autoridades han iniciado una investigación para dar con los responsables del hecho que ha generado indignación entre los vecinos del barrio Nicolás de Federman, el cual cuenta con frente de seguridad organizado.

Tres ladrones en moto la sorprendieron

Las imágenes muestran cómo los delincuentes en motocicleta abordaron a la ciudadana y la arrojaron al pavimento durante el robo. La víctima, visiblemente asustada, intentó pedir auxilio de varias formas.

Fueron tres los asaltantes que la sorprendieron a plena luz del día. El primero la golpeó en el cuello, mientras que el segundo le quitó sus pertenencias. El tercer secuaz estaba con la motocicleta listo para la huida.

Un vecino salió de su casa para auxiliar a la mujer tras escuchar sus gritos de desesperación. En ese momento, se activaron las alarmas del sistema de seguridad del barrio, lo que permitió una respuesta más rápida.

La mujer terminó en el suelo cuando se oponía al robo

La Policía puso en marcha un plan candado en la zona con el objetivo de cercar el área y evitar la fuga de los delincuentes. Sin embargo, no los pudieron capturar.

Las autoridades están revisando las cámaras de seguridad instaladas en el barrio para ubicarlos. Conociendo los detalles de las motocicletas, se espera que haya indicios para dar con su paradero.

Durante los tres primeros meses de este 2026, se presentaron 30.862 hurtos a personas en la ciudad, siendo enero el que más casos reportó con 12.376. Las localidades con mayor cantidad de hechos fueron Suba, Engativá, Kennedy, Chapinero, Teusaquillo y Usaquén.

Entre las noches de los viernes y las madrugadas de los sábados se dio el periodo más crítico. El 10.3 % de los robos se cometieron en esta franja.