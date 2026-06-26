Autoridades caleñas identificaron a 19 personas responsables de los destrozos registrados tras la segunda vuelta

En Cali, las autoridades lograron identificar a 19 personas que habrían participado en los desmanes registrados en la ciudad, tras conocerse los resultados de las elecciones de segunda vuelta, el pasado domingo 21 de junio.

El grupo destrozó 15 cámaras fotomulta y es responsable de otros daños en bienes públicos, que dejan pérdidas superiores a los 5.000 millones de pesos. En palabras del alcalde de Cali, Alejandro Eder:

Quienes aparecen en las imágenes que han sido replicadas por las autoridades, “son vándalos que destruyeron bienes públicos el domingo pasado, con daños que ascendieron a los 5.000 millones de pesos. (Es por eso que) le pedimos a la ciudadanía colaboración y le damos la tranquilidad de que no descansaremos hasta llevarlos a todos ante la justicia”.

En Cali se ofrece una recompensa millonaria por información que conduzca a su captura:

Aunque las autoridades trabajan en su búsqueda y tratan de individualizar a otras personas que estarían relacionadas con los daños ocasionados a la ciudad, a través de los circuitos de las cámaras de videovigilancia, el alcalde Eder anunció una recompensa de 200 millones de pesos por información que conduzca a su captura:

“Estamos ofreciendo hasta 200 millones de pesos por información que permita la captura y judicialización de los individuos que salen en la cartelera”. Las líneas telefónicas se encuentran habilitadas. Además, un grupo especial de la Policía está tras la pista de los delincuentes.

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Autoridades investigan si alias 19 está detrás de los desmanes en Bogotá:

También en Bogotá se registraron desmanes en el Portal de las Américas y Marichuela. Encapuchados quemaron llantas y atacaron las instalaciones de una estación de Policía y el sistema de transporte masivo: TransMilenio. Las autoridades investigan si alias 19 estaría detrás de estos hechos.

Según el ministro de Defensa, Pedro Sánchez: “Las investigaciones que estamos haciendo le corresponden a la Policía, de la mano de la Fiscalía, y son ellos quienes se referirán a quienes están detrás” de los disturbios.