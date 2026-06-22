Mindefensa: investigan disturbios en Bogotá, presuntamente ordenados por alias 19

La jornada electoral de este domingo 21 de junio transcurrió con normalidad. Sin embargo, horas más tarde de conocer los resultados del preconteo derivó en actos vandálicos en Bogotá y Cali que obligaron la intervención de la fuerza pública.

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El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que existen investigaciones sobre la presunta participación de alias 19, miembro de la Primera Línea, en los disturbios:

Las investigaciones que estamos haciendo le corresponden a la Policía, de la mano de la Fiscalía y son ellos quienes se referirán a quienes están detrás de estos hechos.

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Los puntos críticos en Bogotá tras las elecciones presidenciales

En Bogotá, los puntos críticos se concentraron en el Portal de las Américas y Marichuela, donde grupos encapuchados intentaron atacar instalaciones del sistema de transporte masivo y una estación de policía.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, reportó cinco capturas que corresponden a tres adultos y dos menores de edad, así como afectaciones a un comercio y quema de llantas en varios sectores del sur de la ciudad.

La Policía actuó en el Portal Américas para protegerlo cuando se dio la intención de algunos encapuchados por atacarlo.

Galán reveló que las autoridades tenían alerta de 18 puntos posibles donde podrían presentarse manifestaciones, basándose en información de inteligencia que incluía la presunta participación de alias 19 desde su reclusión.

Entregan detalles de los disturbios en Cali

En Cali, la situación fue similar con concentraciones en Puerto Rellena y la Loma de la Cruz que derivaron en vandalismo.

Tres policías y un agente de tránsito resultaron lesionados, 15 cámaras de fotomultas fueron afectadas y tres derribadas completamente.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, anunció una recompensa de $200 millones junto con la Gobernación de Valle del Cauca para identificar a los responsables.

El ministro reiteró que la fuerza pública garantizó "las elecciones más seguras de los últimos 30 años" y que permanecen desplegadas 31 unidades del antiguo Esmad en Bogotá ante posibles nuevos disturbios durante el proceso de escrutinio final.