La desolación que dejó el terremoto: Familias recuperan sus pertenencias entre escombros

Las víctimas del reciente terremoto en Cali comenzaron a recuperar sus pertenencias entre los escombros.

La desolación que dejó el terremoto en Cali

En el sector de Cuarto de Legua, donde se encontraron las trillizas fallecidas, las autoridades completaron la remoción de escombros y habilitaron las vías para que las familias afectadas puedan acceder a sus viviendas.

Según reportes desde la zona, las familias damnificadas han comenzado a sacar lo poco que les dejó este sismo de sus apartamentos y casas.

Algunos ciudadanos expresaron su gratitud por estar con vida, aunque manifestaron un "profundo dolor" por tener que abandonar definitivamente sus viviendas.

Muchos de los afectados aún no han conseguido un lugar fijo para reubicarse y enfrentan dificultades para comenzar de nuevo, aunque cuentan con el apoyo de la ciudad de Cali.

En otras zonas afectadas, las labores de remoción continúan activas, pero con restricciones de acceso.

Las autoridades permiten únicamente el ingreso de personal autorizado y ya no reciben voluntarios. Sin embargo, persiste la necesidad de ayuda humanitaria, específicamente alimentos preparados y medicamentos para los damnificados.

El terremoto dejó edificios severamente dañados en Torres del Limonar y Cuarto de Legua. Entre los casos de sobrevivientes, se destaca el rescate de Diana, quien permaneció casi 30 horas bajo los escombros, convirtiéndose en "una luz de esperanza en medio de la tragedia".

Las autoridades establecieron puntos de recuperación donde se guardan objetos encontrados entre las ruinas: fotografías, documentos, prendas y juguetes que representan pequeños pedazos de una vida que alguien perdió. Para muchas familias, estos objetos representan los últimos recuerdos tangibles de sus hogares destruidos.

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La situación emocional y psicológica de los sobrevivientes es crítica. Los lugares donde hace apenas unos días había familias, risas, vecinos que se saludaban, niños que jugaban, ahora permanecen en silencio.

Los damnificados enfrentan el desafío de reconstruir sus vidas, conscientes de que hay pérdidas que ningún ladrillo podrá reconstruir, como los abrazos pendientes y las voces que se apagaron definitivamente.