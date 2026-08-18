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¡Lucho Díaz no para! Marcó otra vez gol con el Bayern y sigue imparable

¡Otra vez Luis Díaz! El guajiro marcó y sigue imparable con el Bayern Munich: vea la anotación del colombiano

Luis Díaz
FOTO: Bayern Múnich

Noticias RCN

agosto 18 de 2026
01:12 p. m.
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Luis Díaz volvió a aparecer con gol para el Bayern Múnich. El colombiano ingresó en el segundo tiempo del amistoso ante Heidenheim y necesitó apenas unos minutos para marcar confirmando su buen momento en esta pretemporada.

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El extremo guajiro entró al minuto 61 y, a los 77, aprovechó una gran acción de Michael Olise para hacerse presente en el marcador. El francés desbordó por la banda derecha, ingresó al área y envió un centro rastrero que encontró al colombiano en el primer palo.

Díaz, casi cayéndose, alcanzó a definir de primera con su pierna izquierda y desvió la trayectoria del balón para vencer al arquero. Gol y celebración para el Bayern, que terminó imponiéndose 4-2.

¿Cuántos goles lleva Luis Díaz con el Bayern?

La anotación volvió a confirmar el impacto inmediato de Luis Díaz desde su llegada al conjunto bávaro. El colombiano alcanzó tres goles en tres partidos amistosos disputados durante esta pretemporada.

Su registro resulta especialmente llamativo por el poco tiempo que ha necesitado para marcar. Frente a Heidenheim volvió a ingresar como alternativa y nuevamente respondió en el área rival.

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La conexión con Olise también fue determinante. El francés encontró el espacio para enviar el balón al primer palo y Díaz apareció en el lugar preciso para finalizar la jugada.

¿Qué viene para Luis Díaz y el Bayern?

El conjunto dirigido por Vincent Kompany cerró su preparación con otra victoria y ahora tendrá un reto oficial. El Bayern se prepara para disputar la Supercopa de Alemania este sábado, en el inicio de una nueva temporada.

Mientras tanto, Díaz continúa ganando ritmo y protagonismo con el equipo alemán. Tres goles en tres amistosos son una señal positiva para el colombiano, que busca llegar en las mejores condiciones al comienzo de la competencia oficial.

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El encuentro ante Heidenheim también dejó preocupación por Jamal Musiala, quien tuvo que abandonar nuevamente el terreno de juego tras presentar una descompensación. El futbolista pudo retirarse por sus propios medios y se espera información oficial sobre su estado.

Por ahora, la noticia positiva para el Bayern pasa por un Luis Díaz que sigue respondiendo cada vez que tiene minutos. Lucho volvió a marcar y llega encendido al primer gran desafío oficial de la temporada.

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