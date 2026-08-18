Nataly Umaña reapareció llevando donaciones a los animales afectados por los incendios en Tolima

El presidente Abelardo de la Espriella anunció su decisión de decretar el Estado de Emergencia Económica tras el contundente impacto del terremoto de magnitud 7,4 que afectó a cientos de municipios en más de 13 departamentos del país.

A esta emergencia también se han sumado los más recientes incendios forestales que han afectado a diferentes regiones, especialmente al Tolima.

Ante la delicada emergencia, diferentes iniciativas actualmente se encuentran buscando gestionar la mayor cantidad de ayudas no solo para las personas afectadas por el fuego, sino también para los animales de granja que se han visto damnificados en sus hábitats naturales.

Nataly Umaña realiza donaciones tras incendios forestales

Decenas de creadores de contenido, influencers, figuras públicas, entre otros, se han sumado a las distintas campañas que se encuentran recolectando todo tipo de ayudas para los más afectados por el terremoto y los incendios forestales en todo el país.

Por supuesto, los animales también han tenido un especial reconocimiento en medio de dichos fenómenos naturales ya que las autoridades han reportado serias afectaciones con varias de las especies de estos ecosistemas.

Junto a Laika y el proteccionista Camilo Jaramillo, la actriz Nataly Umaña apareció en Ibagué al repartir todo tipo de alimentos recolectados para los animales de granja afectados. Por medio de la iniciativa ‘Una Garra por Colombia’, promovida por Jaramillo y la senadora Andrea Padilla, se logró la recolección de 2,5 toneladas de comida y más de 900 kilos de donaciones para los animales.

Dichos alimentos serán distribuidos entre fundaciones y rescatistas que se encuentran atendiendo a estas especies afectadas principalmente en los municipios aledaños a la capital del departamento.

Actualmente, se están recolectando más ayudas para estas especies. Aquellos interesados en donar en esta ciudad podrán hacer llegar sus ayudas al centro de acopio ubicado en la calle 21#23-00, en el sector Bosques de Calambeo, casa 7.

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Ayudas para los animales afectados por el terremoto

Según el más reciente reporte por parte de la senadora Andrea Padilla, varias toneladas de alimentos para animales ya han sido enviadas y distribuidas alrededor del territorio nacional.

4 toneladas fueron enviadas al Valle del Cauca, incluyendo a Buenaventura, 5,5 toneladas también fueron enviadas hacia el Eje Cafetero, Pereira, Armenia y Manizales y finalmente dos toneladas al Chocó.