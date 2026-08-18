OIM advirtió sobre el riesgo de trata de personas tras el terremoto en Colombia

Colombia ya cumplió una semana tras el devastador terremoto, de magnitud 7,4, que afectó a15 departamentos y ya ha dejado 289 fallecidos, 4.187 heridos, 143 desaparecidos, más de 128.328 familias afectadas, 26.945 viviendas destruidas y más de 127.557 viviendas averiadas, según anunció el presidente Abelardo de la Espriella.

Ante la gravedad de la situación, la Organización Internacional para las Migraciones advirtió sobre el actuar de redes criminales que se encargan de engañar a los más afectados durante la contingencia.

Riesgo de trata de personas tras el terremoto

Según la agencia de las Naciones Unidas, dichos grupos criminales podrían hacer presencia en las zonas más afectadas por el fenómeno natural con el objetivo de ofrecerles engañosas ofertas de trabajo, entre otras ayudas, para alejarlas de sus entornos familiares y cometer estos delitos.

Dicho organismo también señaló la importancia de advertir y brindar información a las familias afectadas. Esto con el objetivo de que reconozcan las alertas ante un potencial caso de trata de personas.

El fin es activar los mecanismos comunitarios de autocuidado y prevención, especialmente en las familias que se encuentran alojadas en albergues colectivos temporales.

Ante esta situación, la OIM recomendó diferentes acciones como la verificación de todas las ofertas de transporte, hospedaje y ayuda proveniente de instituciones oficiales. Así mismo, la organización explicó que ningún trámite legítimo exige la entrega de documentos de identidad personales o de menores de edad.

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Advertencias ante el riesgo de trata de persona

La OIM dio a conocer algunas de las principales recomendaciones para evitar caer en dichas redes ilegales. Algunas de estas son: evaluar propuestas laborales o auxilios que impliquen traslados por fuera del país.

El organismo pidió responsabilidad en el uso de redes sociales ya que varias de estas ofertas engañosas llegan por medio de estas. Los menores siempre deben estar bajo supervisión de sus familiares en áreas comunes, baños, entre otros espacios en donde puedan resultar vulnerables.

“Las redes de trata suelen aprovechar la vulnerabilidad y la urgencia de las comunidades afectadas para acercarse con falsas promesas de empleo, apoyo económico, oportunidades educativas o carreras deportivas, buscando someter a las personas a situaciones de explotación sexual comercial, trabajo forzado, mendicidad ajena, matrimonio servil o adopción ilegal” indicó Dayan Corrales, Coordinadora del Programa de Trata de personas de la OIM en Colombia.