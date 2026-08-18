Impactantes videos del fuerte temblor en España: así quedaron las calles de Granada este 18 de agosto

Momentos de angustia se vivieron este martes 18 de agosto en Granada, España, luego de un nuevo temblor que provocó daños materiales, evacuaciones y dejó tres personas heridas de forma leve.

Videos difundidos en redes sociales muestran escombros en las calles, daños en vehículos y ciudadanos que salieron de diferentes edificaciones tras sentir el movimiento.

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) situó en 4,8 la magnitud del movimiento más fuerte registrado durante la mañana, en medio de una serie de temblores que mantienen en alerta a la provincia.

Videos muestran los daños del temblor en Granada

Las imágenes compartidas después del sismo evidenciaron grietas en paredes, desprendimientos de fachadas y escombros sobre vías y andenes. Algunos vehículos también resultaron afectados por la caída de materiales.

“Se cayó todo, fue espantoso”, escribió en X Cristina Ruiz López, quien se encontraba dentro de un supermercado cuando ocurrió el terremoto.

Los servicios de emergencia recibieron más de 500 llamadas relacionadas con daños e incidentes. Tres personas resultaron heridas levemente, entre ellas una menor que tuvo que ser trasladada a un hospital.

La situación llevó a las autoridades a cerrar preventivamente edificios públicos y acordonar algunas calles por los daños registrados.

Alhambra fue evacuada tras los temblores en España

Uno de los lugares afectados por las medidas preventivas fue la Alhambra, uno de los monumentos turísticos más importantes de España. Algunas zonas fueron evacuadas y se restringió el acceso mientras se realizaban revisiones de seguridad.

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, pidió “tranquilidad y calma” a la población y recordó que no es posible predecir cuándo puede presentarse una nueva réplica.

La preocupación es mayor porque Granada viene registrando una intensa actividad sísmica desde el pasado viernes. Durante estos días se han presentado numerosos movimientos y réplicas, por lo que las autoridades mantienen vigilancia sobre la evolución de la situación.

Vea videos del temblor de este 18 de agosto