CANAL RCN
Internacional

Impactantes videos del fuerte temblor en España: así quedaron las calles de Granada este 18 de agosto

Un fuerte temblor sacudió Granada, España, este 18 de agosto. Videos muestran daños, escombros y evacuaciones tras el sismo que dejó tres heridos.

Impactantes videos del fuerte temblor en España: así quedaron las calles de Granada

Noticias RCN

agosto 18 de 2026
01:08 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Momentos de angustia se vivieron este martes 18 de agosto en Granada, España, luego de un nuevo temblor que provocó daños materiales, evacuaciones y dejó tres personas heridas de forma leve.

Tembló en México: fuerte sismo de 5,7 sorprendió en la madrugada de este 18 de agosto
RELACIONADO

Tembló en México: fuerte sismo de 5,7 sorprendió en la madrugada de este 18 de agosto

Videos difundidos en redes sociales muestran escombros en las calles, daños en vehículos y ciudadanos que salieron de diferentes edificaciones tras sentir el movimiento.

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) situó en 4,8 la magnitud del movimiento más fuerte registrado durante la mañana, en medio de una serie de temblores que mantienen en alerta a la provincia.

Videos muestran los daños del temblor en Granada

Las imágenes compartidas después del sismo evidenciaron grietas en paredes, desprendimientos de fachadas y escombros sobre vías y andenes. Algunos vehículos también resultaron afectados por la caída de materiales.

Temblor en Colombia este lunes festivo: SGC reportó varios sismos
RELACIONADO

Temblor en Colombia este lunes festivo: SGC reportó varios sismos

“Se cayó todo, fue espantoso”, escribió en X Cristina Ruiz López, quien se encontraba dentro de un supermercado cuando ocurrió el terremoto.

Los servicios de emergencia recibieron más de 500 llamadas relacionadas con daños e incidentes. Tres personas resultaron heridas levemente, entre ellas una menor que tuvo que ser trasladada a un hospital.

La situación llevó a las autoridades a cerrar preventivamente edificios públicos y acordonar algunas calles por los daños registrados.

Alhambra fue evacuada tras los temblores en España

Uno de los lugares afectados por las medidas preventivas fue la Alhambra, uno de los monumentos turísticos más importantes de España. Algunas zonas fueron evacuadas y se restringió el acceso mientras se realizaban revisiones de seguridad.

¿Su casa sufrió daños por el terremoto? Así puede usar las cesantías para repararla
RELACIONADO

¿Su casa sufrió daños por el terremoto? Así puede usar las cesantías para repararla

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, pidió “tranquilidad y calma” a la población y recordó que no es posible predecir cuándo puede presentarse una nueva réplica.

La preocupación es mayor porque Granada viene registrando una intensa actividad sísmica desde el pasado viernes. Durante estos días se han presentado numerosos movimientos y réplicas, por lo que las autoridades mantienen vigilancia sobre la evolución de la situación.

Vea videos del temblor de este 18 de agosto

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

China

Xi Jinping respalda independencia latinoamericana en reunión con Daniel Noboa en Pekín

Diosdado Cabello

Diosdado Cabello arremetió contra la oposición: “andan chillando”

Filipinas

Tiroteo en colegio de Filipinas dejó dos muertos y fue transmitido en vivo

Otras Noticias

Santiago Arias

Santiago Arias fue agredido en Argentina y su rival terminó expulsado: video

Cabezazo a Santiago Arias desató escándalo en Independiente: el rival fue expulsado tras salirse de control.

Temblor en Colombia

ABACO supera las 2.000 toneladas de ayuda humanitaria recolectadas para damnificados por el terremoto

Norma Fernanda Alonso, gerente de la Cooperación Internacional de la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia reveló en entrevista con Noticias RCN el alcance de la operación y cómo es el proceso de focalización.

Licencia de conducción

Licencia de conducción cambia desde septiembre: estos conductores deberán presentar nuevo examen

Valle del Cauca

Gobierno Nacional anunció recursos destinados para el sector salud en el Valle del Cauca

Tolima

Nataly Umaña reapareció llevando donaciones a los animales afectados por los incendios en Tolima