Indignante: sujetos se grabaron pateando a un perro en condición de calle en Cartagena

Un nuevo caso de presunto maltrato animal en Cartagena ha consternado a la comunidad del barrio El Milagro en donde dos sujetos tomaron un teléfono móvil para grabarse mientras golpeaban a un perro en condición de calle.

Según la denuncia, publicada por el proteccionista y rescatista Andrés Preciado, no sería la primera vez que esta situación se presenta ya que en redes sociales han circulado más imágenes en las que sujetos cometen los vejámenes y difunden los contenidos en internet.

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¿Qué pasó con el perro golpeado en Cartagena?

En las imágenes se observa el instante en el que un sujeto es grabado al patear a un canino que se encontraba deambulando por las calles. Según la denuncia de Preciado, hasta el momento no se ha logrado la plena identificación de los involucrados por lo que entre grupos de rescatistas del sector se encuentran gestionando las acciones legales por el delito de maltrato animal.

Actualmente se desconoce el paradero del animal que resulta agredido en las imágenes. Según la fundación Rescates del Mar, dicho caso no es aislado en la ciudad ya que a diario se presentan este tipo de situaciones en donde los animales terminan siendo atendidos por rescatistas, fundaciones o proteccionistas independientes.

“Exigimos a la Alcaldía de Cartagena que se le aplique la ley Ángel a los responsables. Son un peligro para la sociedad, además de ubicar urgentemente al peludo. Estos sujetos viven en el barrio Los Caracoles y sucedió en el barrio El Milagro”, añadió Preciado.

Al hecho ya se han sumado más fundaciones y proteccionistas, quienes hicieron un llamado de urgencia a las autoridades para identificar a los responsables que se escuchan reír de los hechos en el clip que circula en internet.

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¿Cómo se castiga el maltrato animal en Colombia?

Según la ley 2455 del 2025, el que, por cualquier medio o procedimiento, con el ánimo de maltratar, cause lesiones que menoscaben gravemente la salud o la integridad física de un animal doméstico, amansado, silvestre vertebrado o exótico vertebrado, incurrirá en pena de prisión de 20 a 42 meses.

Así mismo, tendrá inhabilidad especial de 1 a 3 años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales, prohibición de adquisición, tenencia, cuidado y refugio de animales y multa de 15 a 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Dentro de las circunstancias de agravación punitiva, que aumentan de la mitad a tres cuartas partes de la condena, si la conducta presenta sevicia, cuando una o varias de las conductas mencionadas se perpetran en vía o sitio público y cuando la conducta sea registrada, difundida o promovida a través de cualquier medio de comunicación masivo, plataforma digital, red social o medio de naturaleza análoga, fomentando su comisión o generando apología del maltrato animal.