Resultado Super Astro Sol hoy, 18 de agosto: número y signo ganador del sorteo

El Super Astro Sol volvió a jugar este martes 18 de agosto de 2026 y miles de colombianos estuvieron pendientes del número y signo zodiacal ganador.

Este popular juego ofrece premios a quienes logren acertar las cuatro cifras y el signo elegido. Si compró su tiquete para el sorteo de hoy, aquí puede consultar el resultado oficial y comprobar si tuvo suerte.

Resultado oficial del Super Astro Sol de HOY, 18 de agosto: número ganador

El sorteo del Super Astro Sol de este martes 18 de agosto de 2026 dejó como combinación ganadora:

Número ganador: XXXX

Signo zodiacal: XXXX

Recuerde revisar cuidadosamente la información impresa en su tiquete, pues para obtener el premio mayor deberá coincidir tanto el número de cuatro cifras como el signo zodiacal seleccionado al momento de realizar la apuesta.

Super Astro cuenta con dos sorteos: Super Astro Sol y Super Astro Luna. El primero se juega durante el día, mientras que el segundo ofrece una nueva oportunidad en horas de la noche.

Los resultados deben comprobarse siempre a través de los canales oficiales antes de realizar cualquier trámite relacionado con el cobro de un premio.

¿Cómo se juega el Super Astro Sol en Colombia?

Para participar, el apostador debe escoger un número de cuatro cifras, entre el 0000 y el 9999, y seleccionar uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

El valor del premio depende del monto apostado y del nivel de acierto conseguido. Quienes coincidan con las cuatro cifras y el signo pueden acceder al premio principal establecido por el juego.

Si resultó ganador del Super Astro Sol hoy, 18 de agosto, conserve el tiquete original en buen estado, ya que será necesario para reclamar el dinero.

También es recomendable verificar los plazos y requisitos establecidos para el cobro según el monto obtenido y acudir únicamente a puntos o canales autorizados.