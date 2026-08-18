CANAL RCN
Economía

Resultado Super Astro Sol hoy, 18 de agosto: número y signo ganador del sorteo

Resultado del Super Astro Sol hoy, 18 de agosto de 2026. Revise el número ganador, el signo zodiacal y confirme si su apuesta fue una de las premiadas.

Resultado Super Astro Sol hoy, 18 de agosto: número y signo ganador del sorteo
Foto: Super Astro Sol y diseñado por Gemini.

Noticias RCN

agosto 18 de 2026
01:37 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Super Astro Sol volvió a jugar este martes 18 de agosto de 2026 y miles de colombianos estuvieron pendientes del número y signo zodiacal ganador.

Resultados de la Lotería de Boyacá del 15 de agosto de 2026: conozca el premio mayor
RELACIONADO

Resultados de la Lotería de Boyacá del 15 de agosto de 2026: conozca el premio mayor

Este popular juego ofrece premios a quienes logren acertar las cuatro cifras y el signo elegido. Si compró su tiquete para el sorteo de hoy, aquí puede consultar el resultado oficial y comprobar si tuvo suerte.

Resultado oficial del Super Astro Sol de HOY, 18 de agosto: número ganador

El sorteo del Super Astro Sol de este martes 18 de agosto de 2026 dejó como combinación ganadora:

Resultado Lotería de Medellín hoy viernes 14 de agosto de 2026: último sorteo
RELACIONADO

Resultado Lotería de Medellín hoy viernes 14 de agosto de 2026: último sorteo

  • Número ganador: XXXX
  • Signo zodiacal: XXXX

Recuerde revisar cuidadosamente la información impresa en su tiquete, pues para obtener el premio mayor deberá coincidir tanto el número de cuatro cifras como el signo zodiacal seleccionado al momento de realizar la apuesta.

Super Astro cuenta con dos sorteos: Super Astro Sol y Super Astro Luna. El primero se juega durante el día, mientras que el segundo ofrece una nueva oportunidad en horas de la noche.

Los resultados deben comprobarse siempre a través de los canales oficiales antes de realizar cualquier trámite relacionado con el cobro de un premio.

¿Cómo se juega el Super Astro Sol en Colombia?

Para participar, el apostador debe escoger un número de cuatro cifras, entre el 0000 y el 9999, y seleccionar uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

Terremoto obligó a aplazar loterías en Colombia: estas son las nuevas fechas de los sorteos
RELACIONADO

Terremoto obligó a aplazar loterías en Colombia: estas son las nuevas fechas de los sorteos

El valor del premio depende del monto apostado y del nivel de acierto conseguido. Quienes coincidan con las cuatro cifras y el signo pueden acceder al premio principal establecido por el juego.

Si resultó ganador del Super Astro Sol hoy, 18 de agosto, conserve el tiquete original en buen estado, ya que será necesario para reclamar el dinero.

También es recomendable verificar los plazos y requisitos establecidos para el cobro según el monto obtenido y acudir únicamente a puntos o canales autorizados.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Licencia de conducción

Licencia de conducción cambia desde septiembre: estos conductores deberán presentar nuevo examen

Cesantías

¿Su casa sufrió daños por el terremoto? Así puede usar las cesantías para repararla

Dane

PIB creció 3,5% en el segundo trimestre 2026: así fue el comportamiento de la economía

Otras Noticias

Cali

La desolación que dejó el terremoto: Familias recuperan sus pertenencias entre escombros

Recientemente las autoridades habilitaron vías en zonas afectadas y permitieron el retiro de pertenencias. En otros sectores continúa remoción con personal autorizado solamente.

Luis Díaz

¡Lucho Díaz no para! Marcó otra vez gol con el Bayern y sigue imparable

¡Otra vez Luis Díaz! El guajiro marcó y sigue imparable con el Bayern Munich: vea la anotación del colombiano

Terremoto

Impactantes videos del fuerte temblor en España: así quedaron las calles de Granada este 18 de agosto

Valle del Cauca

Gobierno Nacional anunció recursos destinados para el sector salud en el Valle del Cauca

Tolima

Nataly Umaña reapareció llevando donaciones a los animales afectados por los incendios en Tolima