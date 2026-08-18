ABACO supera las 2.000 toneladas de ayuda humanitaria recolectadas para damnificados por el terremoto

La solidaridad colombiana ha movilizado más de 2.000 toneladas de ayuda humanitaria en la primera semana tras el terremoto que afectó diversas regiones del país.

ABACO supera las 2.000 toneladas de ayuda humanitaria

Norma Fernanda Alonso, gerente de Cooperación Internacional de la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (ABACO), reveló en entrevista con Noticias RCN el alcance de esta operación que mantiene activos a 23 bancos de alimentos en todo el territorio nacional.

"Ya superamos las 2.000 toneladas enviadas a zona de emergencia", afirmó Alonso, quien enfatizó que "la emergencia hasta ahora está arrancando" y se trata de "una carrera de largo aliento".

La funcionaria hizo un llamado a mantener la solidaridad activa, ya que las necesidades de las familias que llegan a los albergues se harán más evidentes conforme intenten reconstruir sus vidas.

Actualmente, más de 9.000 familias han sido focalizadas para recibir ayuda, aunque la distribución de las dos mil toneladas recolectadas no se realizó en un único momento.

“Este es un proceso que se va canalizando paso a paso, en este momento hay más o menos más de nueve mil familias ya focalizadas, sin embargo, esas dos mil toneladas no van para estas nueve mil familias en un único momento, se va en medida de que la emergencia va avanzando, entonces también vamos identificando sobre todo las necesidades que hay en cada uno de los territorios porque cada uno es completamente diferente, hay algunos que necesitan en este momento alimentos con mayor necesidad, ayudas se van entregando de manera gradual a medida que va avanzando la emergencia”, detalló.

La operación enfrenta desafíos considerables. El principal reto ha sido "el transporte, la articulación y la llegada al territorio", señaló la representante de ABACO.

La movilización de ayudas implica garantizar transporte disponible, almacenamiento en los acopios y vías de acceso claras, especialmente hacia zonas rurales donde la logística se complejiza.

Cabe mencionar que la cooperación también resultó afectada por el sismo. Tres de sus bancos de alimentos sufrieron daños: Buenaventura, Cartago y Pereira, siendo este último el más comprometido. "El último asesor nos dijo que va a ser necesario demoler el banco de alimentos de Pereira”, reveló Alonso. A pesar de esto, los equipos continúan operando desde ubicaciones alternas.

El proceso de trazabilidad de las donaciones inicia desde el anuncio mismo. ABACO identifica qué hay disponible en cada ciudad, características de los productos y fechas de vencimiento.

Posteriormente, recogen grandes volúmenes en empresas y conectan con el banco de alimentos más cercano en territorio afectado. Los bancos locales coordinan directamente con organizaciones de base que tienen caracterizada la población beneficiaria.

ABACO estima mantener el corredor humanitario activo durante los próximos meses de manera indefinida. La emergencia podría extenderse entre 6 y 24 meses, según proyecciones de la organización, que hace un llamado urgente a no detener las donaciones durante este período crítico de reconstrucción.