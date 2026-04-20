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Autoridades le pusieron la lupa a las ‘chivas rumberas’ en Bogotá y se llevaron una sorpresa

Sin el correcto mantenimiento, estos vehículos pueden producir grandes cantidades de contaminación.

'Chiva rumbera'
'Chiva rumbera'. Foto: Alcaldía de Bogotá.

Noticias RCN

abril 20 de 2026
01:08 p. m.
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Las ‘chivas’ se han vuelto un vehículo protagonista en las fiestas, no solo de Bogotá, sino del resto del país. Teniendo en cuenta su tamaño y salidas de aire, pueden albergar a un alto número de personas.

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Asimismo, van acompañadas de música y luces, similar a una discoteca, pero con la posibilidad de recorrer la ciudad.

Registraron 39 ‘chivas rumberas’

Si bien es una actividad disfrutada por muchos, también resulta perjudicial para otros. Resulta que varias de las ‘chivas’ generan contaminación en la calidad del aire, algo que afecta al resto de la ciudad.

En aras de evitar las emisiones, por medio de la Secretaría de Ambiente y Movilidad, junto con la Policía; se les hizo un registro a 39 vehículos. La sorpresa llegó al concluir que solamente tres estaban a prueba de esta contaminación, lo que se tradujo en que la mayoría estaban siendo agentes dañinos.

También conocidos como ‘vehículos chimenea’, el Distrito precisó que el propio gremio se acercó para la revisión voluntaria. Al notar que muchos no están al día, se ordenó el correspondiente mantenimiento y demás ajustes que se requieran.

Solo tres vehículos estaban libres de emisiones

Gabriel Téllez, representante de Chivas Tours, indicó lo siguiente: “Soy una persona consciente de que nosotros cargamos pasajeros y tenemos que tener todas las regulaciones al día que el Distrito”.

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La inspección estuvo a cargo también de la Subdirección de Calidad de Aire, Auditiva y Visual de la Secretaría de Ambiente. Adriana Soto, la secretaria de Ambiente, afirmó que el gesto del gremio de acercarse a ellos es de destacar.

“Este resultado reafirma la importancia de estos controles de emisiones en vía pública y la necesidad de hacer los correctivos requeridos para mejorar la calidad del aire y proteger la salud de la ciudadanía, especialmente de quienes están más expuestos a la contaminación en las calles”, precisó la institución.

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