VIDEO | Mujer murió por impacto de una llanta que iba a toda velocidad en Bogotá

Un inusual hecho ocurrido en la localidad de Ciudad Bolívar, sur de Bogotá, dejó como víctima mortal a una mujer. Lo insólito es que murió cuando esperaba el bus, donde fue alcanzada por una llanta de gran tamaño.

El caso se dio pasadas las 11:40 a.m. del viernes 17 de abril en el sector de Perdomo Alto. La mujer salió de su casa y se ubicó en el paradero a la espera de que llegara el bus del SITP. Además, tenía su sombrilla lista por si llovía.

Mujer no alcanzó a ver la llanta cuando abrió el paraguas

De manera sorpresiva, la cámara grabó el momento en el que, a toda velocidad, una llanta chocó con la mujer, quien cayó desplomada. Algunos vecinos se acercaron para comprobar el estado de la víctima. La llanta tomó esa rapidez por la pendiente de la vía.

Como la mujer estaba abriendo el paraguas, no vio la llanta y, por ende, tampoco alcanzó a hacerse a un lado. Las pesquisas apuntan a que se habría desprendido de un camión.

Sin embargo, la Policía no ha logrado determinar el origen exacto ni las circunstancias que provocaron su desprendimiento. Aunque se les hizo un llamado de atención a talleres y montallantas para que no se repitan hechos así.

Preocupación por inseguridad en Bogotá

Hay preocupación en Bogotá por los recientes hechos de inseguridad. El primero ocurrió el miércoles 15 de abril en la estación Minuto de Dios de Transmilenio.

Resulta que el joven estudiante Freddy Santiago Guzmán se disponía a tomar el articulado, cuando fue abordado por tres ladrones. Al intentar impedir que le robaran su celular, recibió varios ataques con puñal y falleció horas después.

El siguiente se presentó el sábado 18 de abril en la localidad de Santa Fe. Se estaba llevando a cabo el rodaje de una producción cuando, sin mediar palabra, un hombre asesinó con cuchillo a Nicolás Perdomo.