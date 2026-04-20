VIDEO | Hombre se lanzó al río Fucha e intentó escapar luego de robar en Bogotá

El punto de partida del caso fue el viernes 17 de abril en el barrio Restrepo de la localidad Antonio Nariño. Resulta que un hombre de 27 años robó a una persona afuera de un cajero en la calle 15 Sur #22-54.

La víctima se comunicó con la Policía al instante y se puso en marcha un operativo para capturarlo. Cuando el ladrón se percató de que lo estaban siguiendo, se escabulló entre las calles y vías angostas del sector.

Había robado a una persona afuera de un cajero

Su escondite inicial fue un predio privado, pero al sentir que podía ser evidente, optó por lanzarse al río Fucha y así perder de vista a los uniformados. Sin embargo, fue un acto en vano y lo rodearon.

Este hombre tenía en su poder una pistola traumática con la que había amenazado minutos antes a la víctima. Un juez lo envió a la cárcel a las pocas horas.

Las cámaras mostraron, en primer lugar, cuando salió corriendo, pero los patrulleros no le perdían el rastro.

Estando en el terreno privado, trató de subirse a un edificio, aunque se terminó resbalando. Fue entonces cuando se trepó en un contenedor azul, el cual estaba al frente del río.

Luto por la muerte de joven que se opuso a robo

Este hecho se suma a los recientes y lamentables hechos de inseguridad en Bogotá relacionados con hurtos. El más grave se presentó el pasado miércoles 15 de abril en la estación Minuto de Dios de la troncal 80 de Transmilenio.

La víctima era Freddy Santiago Guzmán, joven de 19 años que era estudiante de la Uniminuto y trabajaba en un cine para costear los gastos. Después de estar con su novia en un parque, se dispuso a tomar el articulado en la estación.

Mientras llegaba el bus, lo sorprendieron tres ladrones armados que querían robarle el celular. Guzmán se opuso y, en medio del forcejeo, lo apuñalaron. A pesar de los esfuerzos médicos, falleció.