Entregan nuevo reporte de víctimas tras el terremoto: cifra de fallecidos se acerca a 290
Son más de 370 los desaparecidos por la tragedia. Las autoridades han logrado rescatar a 354 personas.
Nicolás Martínez Sánchez
07:51 a. m.
Se completan cinco días desde que ocurrió el devastador terremoto de magnitud 7.4 que tiene de luto a Colombia. Con el paso de las horas, preocupa el aumento de fallecidos y desaparecidos.
El epicentro del sismo fue San José del Palmar, Chocó; y ocurrió sobre las 7:34 a.m. Los estragos se han presentado mayormente en Cali, Pereira, Manizales y Armenia.
Este es el último balance
Con corte a las 6:30 a.m. del viernes 14 de agosto, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) entregó el balance más reciente.
A nivel nacional, 15 departamentos se han visto afectados y más al detalle, se tienen 426 municipios perjudicados, 45.523 familias afectadas y 102.263 personas que quedaron en medio de la tragedia.
Hasta el momento, se tienen registros de 285 víctimas mortales, 3.975 heridos, 379 desaparecidos y 354 personas han sido rescatadas. Con respecto a los daños de la infraestructura, 73.455 viviendas están averiadas, 12.828 destruidas y 121 edificios han quedado colapsados.
Adicionalmente, se han visto afectados 240 centros de salud, 2.205 centros educativos, 1.208 centros comunitarios, 210 vías, 73 acueductos, 44 puentes vehiculares, 13 puentes peatonales y cinco aeropuertos. 169 animales han sido rescatados y 247 se vieron perjudicados.
¿Cuáles son las ciudades más afectadas?
La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) dio a conocer que, con corte a las 4:00 p.m. del jueves 13 de agosto, 205 de las víctimas mortales se dieron en las ciudades capitales.
Sumado a ello, 2.095 de los lesionados y 371 de los desaparecidos se reportaron en Cali, Pereira, Quibdó, Manizales y Armenia. La capital vallecaucana se mantiene como la ciudad más perjudicada con 96 fallecidos, 1.401 heridos, 111 desaparecidos, 107 viviendas colapsadas, 800 averiadas, 45 estructuras colapsadas y 1.142 estructuras averiadas.