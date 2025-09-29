Avión Solidario de LATAM: vuelos que combaten el hambre en Colombia

En medio de este panorama, el programa Avión Solidario de LATAM surge como una iniciativa que transforma vuelos en puentes de esperanza, llevando toneladas de alimentos a comunidades vulnerables y apoyando a los bancos de alimentos en su labor contra el hambre.

El hambre y el desperdicio de comida en Colombia

Colombia enfrenta una paradoja alarmante: millones de personas pasan hambre al mismo tiempo que se desperdician toneladas de alimentos cada año. Según cifras oficiales, 19 millones de colombianos presentan problemas de alimentación y se pierden alrededor de 10 millones de toneladas de comida anualmente.

Para enfrentar este desafío, los bancos de alimentos juegan un papel fundamental al recuperar productos de supermercados, restaurantes e industrias, distribuyéndolos entre más de 4.200 fundaciones inscritas. Sin embargo, la logística para llegar a territorios apartados sigue siendo un gran obstáculo.

Avión Solidario de Latam: un aliado en la lucha contra el hambre

Es en ese punto donde entra en acción el Avión Solidario de Latam, un programa que convierte vuelos en herramientas de ayuda humanitaria. Con apoyo de la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (ABACO), Latam ha logrado transportar más de 42 toneladas de alimentos en 2025, llegando a regiones como La Guajira y San Andrés, donde la inseguridad alimentaria golpea con más fuerza.

En departamentos como La Guajira, casi el 50% de la población enfrenta hambre severa, por lo que cada vuelo se convierte en un auténtico salvavidas.

Más que transportar alimentos: volar con propósito

El Avión Solidario no se limita a llevar carga; su misión es mucho más profunda. Como afirman sus impulsores, “no es solo una alianza de colaboración; es dignidad, es dar vida a las personas”.

Este año, además de las 42 toneladas ya transportadas, la iniciativa movilizó 18 toneladas adicionales de alimentos, mostrando que un avión puede ser mucho más que un medio de transporte: puede ser un puente hacia la esperanza.

Impacto social y sostenibilidad

El programa también conecta con otras acciones de sostenibilidad impulsadas por LATAM, como la limpieza de playas en San Andrés o el apoyo a artesanas en Perú que transforman plásticos en arte. Estas actividades muestran que la aviación comercial puede tener un propósito social más allá de trasladar pasajeros, contribuyendo al desarrollo de comunidades y a la lucha contra el desperdicio de alimentos.

CONTENIDO PATROCINADO