EN VIDEO | Madre de María Corina Machado habló de la posible llegada de su hija a Oslo

Corina Parisca, quien fue asediada en Caracas por el régimen de Maduro, llegó a Noruega para la entrega del Nobel de Paz a la líder de la oposición venezolana.

diciembre 08 de 2025
05:03 p. m.
La familia de María Corina Machado y los primeros jefes de Estado llegaron este lunes 8 de diciembre a Oslo, en Noruega, en vísperas de la entrega del Nobel de la Paz que reconoce la lucha de la líder opositora venezolana, que confirmó su presencia, pese a mantenerse en la clandestinidad desde hace más de un año.

El paradero de la opositora del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela es desconocido, por lo que su participación en la ceremonia genera expectativa, pese a haber sido confirmada por el Comité Noruego del Nobel.

El Instituto del Nobel confirmó que Machado participará en la ceremonia en Oslo el miércoles 10 de diciembre, donde está prevista una rueda de prensa el martes a la 1:00 de la tarde.

El director del Instituto Nobel, Kristian Berg Harpviken, indicó que estuvo en contacto con Machado y que ella le confirmó su participación, pero que "dada la situación de seguridad", no podía dar más detalles.

¿Qué dijo la madre de María Corina Machado de su posible salida de la clandestinidad?

La madre de Machado afirmó desde el aeropuerto de Oslo que espera que su hija acuda a la capital noruega para recibir el premio.

"Todos los días le rezo el rosario a Papa Dios, a la Virgen, a ambos juntos, porque tengamos a María Corina mañana", dijo Corina Parisca.

Asimismo, Parisca se refirió al posible escenario de que su hija no pudiese estar en la ceremonia:

Y si no la tenemos mañana, es la voluntad de Dios.

La madre de Machado afirmó que nunca se hubiera imaginado que su hija recibiría el galardón y relató que se enteró muy temprano de la noticia por una de sus hijas.

"A las siete de la mañana me despertó. Y yo digo, es la única vez que me han despertado a las siete de la mañana que no me pongo brava", contó.

¿Por qué ganó María Corina Machado el premio Nobel de Paz?

El Comité Noruego del Nobel anunció el 10 de octubre que le otorgaba el galardón de 2025 a Machado "por su incansable trabajo de promoción de los derechos democráticos para el pueblo de Venezuela, y por su lucha para lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia".

Machado se encuentra en la clandestinidad desde de agosto de 2024 tras las protestas desatadas contra la tercera reelección en julio del presidente Nicolás Maduro en medio de sus denuncias de fraude.

Machado dedicó el Premio Nobel a Venezuela y al presidente estadounidense Donald Trump.

La líder opositora de 58 años apoya las operaciones lanzadas por Trump frente a las costas de Venezuela contra presuntas embarcaciones de narcotraficantes.

