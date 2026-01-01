Policía entrega balance de diciembre y Año Nuevo: asesinatos, pólvora y más

La Policía dio a conocer este 1 de enero el balance de diciembre de 2025 en materia de seguridad. Los resultados se lograron bajo los parámetros del plan Navidad con Propósito.

En Año Nuevo, hubo una caída del 30% en los asesinatos, reflejándose en 15 vidas que fueron salvadas. Además, en lo corrido de diciembre hubo una reducción del 6%, lo que fue igual a 72 casos menos.

Bajaron los homicidios, casos de lesiones personales y feminicidios

Bogotá, Barranquilla y Pereira fueron las ciudades con mayores disminuciones. Otro dato clave es que en el mes se registró la tasa más baja de los últimos siete años: 26 homicidios por cada 100 mil habitantes.

Los feminicidios tuvieron una caída del 27% en el último mes del año, así como los casos de violencia intrafamiliar con 18% menos. La Policía destacó las más de cuatro mil campañas y más de 10 mil actividades de cumplimiento.

Con lo que respecta a las lesiones personales, hubo 6.990 casos en el mes. En comparación con diciembre de 2024, se presentó una caída de 821 hechos o lo que es igual a 11%.

Movilidad e incautación de pólvora

Las autoridades también incautaron 925 armas de fuego y arrestaron a 7.090 personas en diciembre. Solamente en Año Nuevo, se incautaron 1.394 armas cortopunzantes.

Por otro lado, la movilidad también reflejó un balance positivo. Muestra de ello es que en la celebración del 31 de diciembre, se redujeron en un 70% los accidentes. El balance fue de 13 siniestros con 33 lesionados y tres muertes. Sumado a ello, se impusieron 52 comparendos, principalmente por conducir bajo efectos del alcohol, exceso de velocidad y sobrecupo.

En lo corrido de diciembre, se atendieron 43.721 llamadas en la línea 123. Los motivos más comunes fueron el uso de la pólvora y comportamientos en contra de la sana convivencia. El resultado también fue más de tres mil comparendos por riñas.

Por último, se incautaron más de 11 toneladas de pólvora y se impusieron 14.517 con relación al uso y/o venta.