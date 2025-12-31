Familias claman por la liberación de soldados y funcionarios: piden que el Gobierno interceda

Nadie debería estar privado de la libertad y mucho menos en la época más esperada del año: Navidad y Año Nuevo.

Son siete integrantes de la fuerza pública y dos funcionarios del CTI de la Fiscalía que llevan varios meses bajo el poder de los grupos armados. Noticias RCN habló con sus familias, quienes claman por la libertad.

Secuestrados por el ELN y disidencias

Para los allegados de los secuestrados por las disidencias y el ELN, el 2026 iniciará como un nuevo año esperando que vuelvan.

“Hijo mío, oro mucho por ti, de noche y de día. Tu familia y hermanos clamamos por ti. Estamos esperándote en casa para que llegues”, este fue el mensaje de Carolina Toro, mamá del soldado Brayan Ruíz.

Por su parte, Nolbi Caicedo, tía del soldado Juan Buitrón, expresó que la incertidumbre aumenta ante la falta de información: “No se comunican con nosotros, no hemos tenido ni una llamada del Gobierno”.

El llamado al Gobierno

Las familias no tienen pruebas recientes de vida ni conocen una hoja de ruta sobre su liberación. “Sé que Dios nos está dando fuerza y fortaleza. Sé que él te la está dando a ti”, narró Lenis García, mamá del soldado Víctor Yepes.

“Queremos que el grupo armado respete los derechos. Estamos unidos en esta prueba y creemos con fe que muy pronto”, sostuvo Yuri Gachetá, mamá del soldado Jamerson.

Alejandra Sanabria, esposa del superintendente Franque Hoyos, declaró: “Volverás a abrazarnos y volveremos a mirarnos a los ojos para empezar de nuevo”. El mensaje de las familias es uno mismo: claman a que el Gobierno interceda y devuelva a quienes nunca debieron salir de sus hogares.

En ese orden de ideas, Mayra Díaz, esposa de Antonio Pacheco, expresó: “Actúe, interceda. No permita que la indiferencia se vuelva costumbre. Mi esposo no es una cifra más ni una noticia pasajera, es un ser humano. Aunque no estés aquí, mi amor sigue intacto. Espero que este nuevo año traiga esperanza y pronto estés de vuelta en nuestro hogar”.