Costo de la gasolina aumenta este 1 de enero: así quedó el precio en las principales ciudades

Con el inicio de este 2026, hay nuevos precios para los combustibles. La actualización de los precios la dio a conocer la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).

Para fijar los valores, se tienen en cuenta varios ítems, tales como los impuestos, las tarifas de transporte por poliductos y los ingresos de los productores, entre otros.

A nivel nacional, la gasolina queda en $16.057 y el ACPM en $10.984 en promedio. Este es el listado de las 13 principales ciudades:

Gasolina y ACPM en las principales ciudades

Gasolina:

Bogotá: $16.491. Medellín: $16.412. Cali: $16.502. Barranquilla: $16.126. Cartagena: $16.083. Montería: $16.333. Bucaramanga: $16.248. Villavicencio: $16.591. Pereira: $16.439. Manizales: $16.466. Ibagué: $16.407. Pasto: $14.247. Cúcuta: $14.400.

ACPM:

Bogotá: $11.276. Medellín: $11.301. Cali: $11.424. Barranquilla: $10.951. Cartagena: $10.916. Montería: $11.166. Bucaramanga: $11.025. Villavicencio: $11.376. Pereira: $11.363. Manizales: $11.349. Ibagué: $11.267. Pasto: $10.338. Cúcuta: $9.032.

Otros impuestos que llegan con el nuevo año

Desde este 1 de enero de 2026, comienzan a aplicar nuevos impuestos correspondientes a la emergencia económica. Por ejemplo, para la industria del alcohol, los vinos, aguardientes, aperitivos y demás (sin contar la cerveza), tienen un aumento del 5% al 19% en el impuesto de las ventas a la tarifa.

Sin duda, uno de los que más eco ha hecho es el del patrimonio. El decreto cambió la base gravable, pasando de 72.000 UVT a 40.000 UVT, aumentando la cantidad de contribuyentes.

Otro producto ampliamente consumido son los cigarrillos, los cuales pasan de pagar $2.100 a $11.200 por cajetilla de impuesto.