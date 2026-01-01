Costo de la gasolina aumenta este 1 de enero: así quedó el precio en las principales ciudades
La primera noticia de este 1 de enero es el aumento de la gasolina y el ACPM.
Noticias RCN
10:57 a. m.
Con el inicio de este 2026, hay nuevos precios para los combustibles. La actualización de los precios la dio a conocer la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).
Para fijar los valores, se tienen en cuenta varios ítems, tales como los impuestos, las tarifas de transporte por poliductos y los ingresos de los productores, entre otros.
A nivel nacional, la gasolina queda en $16.057 y el ACPM en $10.984 en promedio. Este es el listado de las 13 principales ciudades:
Gasolina y ACPM en las principales ciudades
Gasolina:
- Bogotá: $16.491.
- Medellín: $16.412.
- Cali: $16.502.
- Barranquilla: $16.126.
- Cartagena: $16.083.
- Montería: $16.333.
- Bucaramanga: $16.248.
- Villavicencio: $16.591.
- Pereira: $16.439.
- Manizales: $16.466.
- Ibagué: $16.407.
- Pasto: $14.247.
- Cúcuta: $14.400.
ACPM:
- Bogotá: $11.276.
- Medellín: $11.301.
- Cali: $11.424.
- Barranquilla: $10.951.
- Cartagena: $10.916.
- Montería: $11.166.
- Bucaramanga: $11.025.
- Villavicencio: $11.376.
- Pereira: $11.363.
- Manizales: $11.349.
- Ibagué: $11.267.
- Pasto: $10.338.
- Cúcuta: $9.032.
Otros impuestos que llegan con el nuevo año
Desde este 1 de enero de 2026, comienzan a aplicar nuevos impuestos correspondientes a la emergencia económica. Por ejemplo, para la industria del alcohol, los vinos, aguardientes, aperitivos y demás (sin contar la cerveza), tienen un aumento del 5% al 19% en el impuesto de las ventas a la tarifa.
Sin duda, uno de los que más eco ha hecho es el del patrimonio. El decreto cambió la base gravable, pasando de 72.000 UVT a 40.000 UVT, aumentando la cantidad de contribuyentes.
Otro producto ampliamente consumido son los cigarrillos, los cuales pasan de pagar $2.100 a $11.200 por cajetilla de impuesto.