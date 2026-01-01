CANAL RCN
Economía

Costo de la gasolina aumenta este 1 de enero: así quedó el precio en las principales ciudades

La primera noticia de este 1 de enero es el aumento de la gasolina y el ACPM.

Gasolina.
Gasolina. Foto: Freepik.

Noticias RCN

enero 01 de 2026
10:57 a. m.
Con el inicio de este 2026, hay nuevos precios para los combustibles. La actualización de los precios la dio a conocer la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).

Para fijar los valores, se tienen en cuenta varios ítems, tales como los impuestos, las tarifas de transporte por poliductos y los ingresos de los productores, entre otros.

A nivel nacional, la gasolina queda en $16.057 y el ACPM en $10.984 en promedio. Este es el listado de las 13 principales ciudades:

Gasolina y ACPM en las principales ciudades

Gasolina:

  1. Bogotá: $16.491.
  2. Medellín: $16.412.
  3. Cali: $16.502.
  4. Barranquilla: $16.126.
  5. Cartagena: $16.083.
  6. Montería: $16.333.
  7. Bucaramanga: $16.248.
  8. Villavicencio: $16.591.
  9. Pereira: $16.439.
  10. Manizales: $16.466.
  11. Ibagué: $16.407.
  12. Pasto: $14.247.
  13. Cúcuta: $14.400.
ACPM:

  1. Bogotá: $11.276.
  2. Medellín: $11.301.
  3. Cali: $11.424.
  4. Barranquilla: $10.951.
  5. Cartagena: $10.916.
  6. Montería: $11.166.
  7. Bucaramanga: $11.025.
  8. Villavicencio: $11.376.
  9. Pereira: $11.363.
  10. Manizales: $11.349.
  11. Ibagué: $11.267.
  12. Pasto: $10.338.
  13. Cúcuta: $9.032.

Otros impuestos que llegan con el nuevo año

Desde este 1 de enero de 2026, comienzan a aplicar nuevos impuestos correspondientes a la emergencia económica. Por ejemplo, para la industria del alcohol, los vinos, aguardientes, aperitivos y demás (sin contar la cerveza), tienen un aumento del 5% al 19% en el impuesto de las ventas a la tarifa.

Sin duda, uno de los que más eco ha hecho es el del patrimonio. El decreto cambió la base gravable, pasando de 72.000 UVT a 40.000 UVT, aumentando la cantidad de contribuyentes.

Otro producto ampliamente consumido son los cigarrillos, los cuales pasan de pagar $2.100 a $11.200 por cajetilla de impuesto.

