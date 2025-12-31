Defensoría pide garantizar atención médica y entrega oportuna de medicamentos

La Defensoría del Pueblo hizo un llamado urgente a las autoridades y a los actores del sistema de salud para garantizar la continuidad en la prestación de los servicios médicos y el acceso oportuno a medicamentos, ante situaciones recientes que podrían afectar de manera directa a miles de usuarios en diferentes regiones del país.

Fuerte llamado de la Defensoría por situación de salud en el país

En un comunicado, la entidad manifestó su preocupación por hechos que ponen en riesgo el goce efectivo del derecho fundamental a la salud.

Según advirtió, todos los actores involucrados en la prestación de servicios, entre ellos EPS, IPS, Empresas Sociales del Estado, gestores y operadores farmacéuticos, tienen la obligación de asegurar redes de atención suficientes, bajo los principios de universalidad y disponibilidad, para evitar interrupciones en la atención de los pacientes.

La Defensoría resaltó la necesidad de mantener espacios permanentes de articulación y comunicación entre el Ministerio de Salud y Protección Social, la Superintendencia Nacional de Salud, los agentes interventores de las EPS y los gestores farmacéuticos.

Este trabajo conjunto, según la entidad, debe dar continuidad a los Puestos de Mando Unificado en Salud y a las reuniones de seguimiento territorial que se han venido desarrollando con participación institucional y comunitaria.

El pronunciamiento se da en medio de alertas emitidas por varias instituciones hospitalarias de Boyacá, como el Hospital Universitario San Rafael de Tunja, el Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá y el Hospital Regional de Sogamoso, que anunciaron la suspensión masiva de servicios ambulatorios a partir del 1 de enero de 2026.

Estas decisiones estarían relacionadas con problemas administrativos y financieros, como mora en los pagos, fallas en plataformas de radicación y presuntos incumplimientos por parte de la Nueva EPS.

A esta situación se suma la comunicación del gestor farmacéutico Colsubsidio, que informó a afiliados de la Nueva EPS el cierre definitivo del servicio de dispensación de medicamentos en todos sus puntos del país desde la misma fecha.

Aunque se indicó que la EPS asumiría la continuidad de los tratamientos y la definición de nuevos gestores, la Defensoría advirtió que no se ha brindado información clara, oportuna y verificable sobre las rutas de transición ni los mecanismos para garantizar la continuidad terapéutica de los pacientes.

Frente a este panorama, la Defensoría del Pueblo solicitó al Ministerio de Salud, a la Superintendencia Nacional de Salud y a otros entes competentes informar las rutas oficiales de atención por territorio para las EPS intervenidas, detallar los mecanismos de articulación con la entidad y reportar las acciones adoptadas para garantizar el acceso completo y oportuno a medicamentos.

También pidió información sobre los planes de choque y las medidas de supervisión relacionadas con la disponibilidad de fármacos, así como reportes detallados sobre reembolsos por gastos de bolsillo asumidos por los usuarios.