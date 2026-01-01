Partidos para ver este primero de enero: horarios y canales para ver

El fútbol en Inglaterra no se detiene y, como ya es tradición, la Premier League ofrecerá un atractivo menú de partidos este jueves 1 de enero de 2026, una fecha especial en la que el balón rodará para darle la bienvenida a un nuevo año. Mientras gran parte del mundo se recupera de las celebraciones de Fin de Año, en territorio inglés la exigencia competitiva continúa, con encuentros de alto interés tanto para los aficionados locales como para los seguidores internacionales.

La jornada promete emociones, duelos intensos y la presencia de figuras reconocidas, en una liga que se ha caracterizado por su ritmo constante y su capacidad para mantener la atención del público incluso en fechas festivas. Los estadios volverán a ser protagonistas en una fecha que combina tradición, espectáculo y fútbol de primer nivel.

Crystal Palace y presencia colombiana en una jornada especial

Uno de los partidos que despierta mayor expectativa es el Crystal Palace vs. Fulham, duelo en el que el equipo local contará seguramente con la participación del colombiano Jefferson Lerma, mientras su compatriota Daniel Muñoz continúa con su recuperación, dos jugadores que se han consolidado como piezas importantes en el esquema del conjunto londinense. El encuentro está programado para las 12:30 p.m. y se perfila como un choque equilibrado entre dos equipos que buscan sumar puntos clave en el inicio del nuevo año.

La presencia de futbolistas colombianos en la Premier League sigue siendo motivo de atención para los aficionados del país, que encuentran en este tipo de jornadas una oportunidad para seguir de cerca el desempeño de sus representantes en una de las ligas más exigentes del mundo. Lerma, con su experiencia en la mitad del campo, y Muñoz, aportando dinámica por la banda, serán protagonistas en un partido que promete intensidad desde el primer minuto.

Jueves 1 de enero

Crystal Palace vs. Fulham – 12:30 p.m.

Liverpool vs. Leeds United – 12:30 p.m.

Brentford vs. Tottenham – 3:00 p.m.

Sunderland vs. Manchester City – 3:00 p.m.

Los juegos se podrán ver a través de ESPN y Disney + para todo Colombia.