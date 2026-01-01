Eventos que marcarán el 2026: desde elecciones en Colombia hasta el Mundial de Fútbol

El 2026 ya llegó y por eso comenzó la cuenta regresiva para varios eventos importantes que marcarán la agenda.

Sin duda, los ojos del mundo están listos para la Copa Mundial de Fútbol. Desde el 11 de junio hasta el 19 de julio, la atención estará en Estados Unidos, Canadá y México. 48 países buscarán la gloria eterna y Colombia hará parte de la contienda, enfrentando en primera ronda a Uzbekistán, Portugal y el ganador de un repechaje.

Elecciones en Colombia, Brasil, Portugal, Israel y EE. UU.

Justamente, Colombia también se prepara para una época histórica: las elecciones. El domingo 8 de marzo, los ciudadanos irán a las urnas para elegir congresistas y el 31 de mayo será la primera vuelta para la Presidencia. Posteriormente, el 21 de junio será la segunda vuelta, eligiendo al mandatario para el periodo 2026 – 2030.

Además, se cumplirán 10 años desde que se firmó el Acuerdo de Paz con las extintas Farc en Colombia. Se analizarán los avances que ha tenido.

La contienda electoral también estará presente en Israel con las elecciones parlamentaria. En medio de la transición con la que se le está poniendo fin al conflicto en la Franja de Gaza, se elegirán a los 120 miembros del Knéset. Las elecciones deben ser máximo el 27 de octubre.

Mundial, Juegos de Invierno y películas

El 18 de enero serán las elecciones presidenciales en Portugal y la segunda vuelta puede ser el 8 de febrero. El sucesor de Marcelo Rebelo de Sousa saldrá de varios candidatos, entre quienes están Henrique Gouveia e Melo, Luís Marques Mendes, André Ventura, João Cotrim de Figueiredo y Esquerda Catarina Martins.

Volviendo al continente americano, el 3 de noviembre serán las elecciones legislativas de Estados Unidos. Serán en la mitad del segundo mandato del presidente Donald Trump y podrían cambiar el control legislativo. Además, el 4 de julio se celebrarán los 250 años de la independencia de la nación norteamericana.

Así como en Colombia, Brasil acudirá a las urnas para elegir presidente y Congreso para el periodo 2027 – 2031. Hay expectativa por saber si Luiz Inácio Lula da Silva se reelegirá. Las elecciones se desarrollarán entre el 4 y 25 de octubre.

Se espera que en abril despegue Artemis II, la misión de la NASA en la que cuatro astronautas rodearán la Luna. En un lapso de 10 días, se conocerán las condiciones en aras de explorarla más a fondo.

Aparte del Mundial, el deporte también estará los Juegos Olímpicos de Invierno Milán - Cortina d'Ampezzo. Los atletas buscarán las medallas entre el 6 y 22 de febrero.

El cine también marcará el camino en 2026. Algunas de las películas más esperadas son La Odisea, El diablo viste a la moda 2, Avengers: Doomsday, Mandalorian y Grogu, Dune 3, Spiderman: Brand New Day, Toy Story 5, Michael, Super Mario Galaxy y Supergirl.