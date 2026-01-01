Planes imperdibles para empezar en Bogotá este 1 de enero

Bogotá amanece distinta cada primero de enero. Más tranquila, con menos tráfico y un ritmo pausado que invita a recorrerla sin afanes. Lejos de ser una ciudad que se apaga tras las celebraciones de fin de año, la capital se reinventa en los primeros días de enero y ofrece una amplia agenda de planes para quienes se quedan, llegan de visita o simplemente deciden empezar el año explorando su propia ciudad.

Con una oferta que supera los 15.000 restaurantes, más de 60 museos, 11 senderos en los Cerros Orientales y cientos de espacios culturales y naturales, Bogotá se consolida como un destino ideal para comenzar el año combinando descanso, gastronomía, entretenimiento y contacto con la naturaleza.

La estrategia turística de la ciudad apunta a que tanto visitantes nacionales como extranjeros encuentren actividades para todos los gustos y presupuestos, incluidas varias opciones gratuitas.

RELACIONADO Cinco planes gratis para vivir la magia del Halloween en Bogotá y Cundinamarca

Gastronomía, barrios y vida nocturna sin prisas

El primero de enero es una oportunidad perfecta para descubrir la ciudad desde sus sabores. Zonas como la G se mantienen como referentes de alta cocina, con propuestas que van desde la gastronomía de autor hasta reinterpretaciones de la cocina colombiana.

Para quienes prefieren un ambiente más relajado, Chapinero y el Centro Histórico ofrecen cafés, restaurantes tradicionales y espacios culturales que permiten recorrer la ciudad a pie.

En la tarde y noche, sectores como la Zona T y Modelia concentran parte de la oferta nocturna, con bares y terrazas que funcionan como punto de encuentro para iniciar el año con música y buena compañía. A diferencia de otras fechas, el ambiente del primero de enero es más distendido, ideal para disfrutar sin aglomeraciones.

Luces, espectáculos y panorámicas inolvidables

Enero también es sinónimo de luces y experiencias visuales. Uno de los planes más llamativos es el Festival Brilla, que transforma El Campincito en un recorrido nocturno lleno de figuras gigantes inspiradas en el universo Disney.

Más allá del espectáculo, el evento incorpora un mensaje de cuidado ambiental, lo que lo convierte en una alternativa atractiva para familias y grupos de amigos durante las primeras noches del año.

Otro imperdible es Monserrate, uno de los íconos indiscutibles de Bogotá. Durante los primeros días de enero, el cerro se ilumina con un montaje que combina relatos simbólicos y una vista privilegiada de la ciudad. Subir en funicular o teleférico se convierte en una experiencia especial para quienes buscan empezar el año desde lo alto, contemplando la capital iluminada y envuelta en su característico clima.

Para quienes viajan con niños, el Parque Salitre Mágico ofrece una programación especial con su Reino Encantado, una propuesta que mezcla atracciones mecánicas, escenografías temáticas y espectáculos de luces sincronizadas con música. Es un plan diseñado para compartir en familia y prolongar el ambiente festivo más allá del 31 de diciembre.

Naturaleza, aire libre y planes gratuitos

Si el propósito de año nuevo incluye desconectarse del ruido y reconectar con lo esencial, Bogotá también ofrece alternativas al aire libre. El Parque Ecológico Entrenubes se presenta como uno de los destinos favoritos para caminatas suaves, observación de aves y fotografía de naturaleza. Este espacio alberga más de 170 especies y permite descubrir un rostro verde de la ciudad que muchos aún desconocen.

Los parques urbanos también se convierten en protagonistas del primero de enero. Lugares como el Simón Bolívar, El Tunal o el Metropolitano San Cristóbal son ideales para un pícnic tranquilo, mientras que parques como Los Novios y La Florida cuentan con zonas habilitadas para asados, una tradición que muchas familias mantienen para arrancar el año reunidas.

Eso sí, las autoridades recomiendan revisar las normas de cada parque y respetar los horarios y espacios autorizados, con el fin de garantizar una jornada segura y agradable para todos.

Bogotá demuestra que el primero de enero no es un día perdido, sino una invitación abierta a comenzar el año con experiencias distintas, sin gastar de más y redescubriendo una ciudad que siempre tiene algo nuevo que ofrecer.