Cayó banda dedicada al ‘cosquilleo’ en Transmilenio: cámaras sorprendieron a ladrones

La Policía capturó a cinco personas que se dedicaban a robar en Transmilenio. Sus crímenes quedaron grabados en cámara.

El centro de monitoreo alertó a los uniformados adscritos a Transmilenio sobre la actitud sospechosa de estas personas. En el video se evidenció que robaban objetos de valor mediante la modalidad de cosquilleo.

¿Qué es el ‘cosquilleo’?

Este método consiste en aprovechar los momentos en los que hay afluencia de pasajeros ingresando y saliendo de los articulados. Como hay mucha gente, los delincuentes aprovechan para meter la mano en bolsillos y llevarse los objetos sin ser detectados.

Desde la distancia, las autoridades le estaban siguiendo el rastro a los cinco delincuentes. Luego del respectivo llamado, la Policía atendió la situación y se corroboraron las sospechas.

Estas personas intentaron huir entrando a uno de los buses. Sin embargo, el articulado fue detenido y los uniformados obligaron a que salieran. Al momento de registrar a una de ellas, se encontraron cuatro celulares robados recientemente.

Con esta captura, los delincuentes deberán responder por hurto. Se espera que en próximas horas, un juez les dicte medida de aseguramiento en centro carcelario.

Estaciones más peligrosas de Transmilenio

Cifras de la Policía apuntan que en lo corrido de este año, 1.386 personas han sido capturadas en Transmilenio. Además, han sido desarticuladas 40 bandas responsables de los robos y 1.112 celulares han podido ser recuperados.

En el primer semestre, el hurto de celulares tuvo una reducción del 24% con 5.154 casos menos que el mismo periodo de 2024.

A finales de febrero, la concejal Diana Diago reveló cuáles eran las estaciones de Transmilenio más peligrosas, con base en las cifras proporcionadas por la Policía Metropolitana.

Partiendo del balance de 2024, el top seis fueron: Avenida Jiménez con Calle 13 (100 hurtos), Avenida Jiménez con Caracas (85 hurtos), Ricaurte (84 hurtos), Portal del Tunal (57 hurtos), Calle 100 (54 hurtos) y Portal del Norte (50 hurtos).