CANAL RCN
Colombia Video

Cayó banda dedicada al ‘cosquilleo’ en Transmilenio: cámaras sorprendieron a ladrones

Cinco personas integraban esta banda y estaban detrás de varios robos.

Noticias RCN

agosto 09 de 2025
02:04 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Policía capturó a cinco personas que se dedicaban a robar en Transmilenio. Sus crímenes quedaron grabados en cámara.

¿Qué está haciendo Transmilenio para evitar colados? Gerente rompió el silencio y respondió
RELACIONADO

¿Qué está haciendo Transmilenio para evitar colados? Gerente rompió el silencio y respondió

El centro de monitoreo alertó a los uniformados adscritos a Transmilenio sobre la actitud sospechosa de estas personas. En el video se evidenció que robaban objetos de valor mediante la modalidad de cosquilleo.

¿Qué es el ‘cosquilleo’?

Este método consiste en aprovechar los momentos en los que hay afluencia de pasajeros ingresando y saliendo de los articulados. Como hay mucha gente, los delincuentes aprovechan para meter la mano en bolsillos y llevarse los objetos sin ser detectados.

Desde la distancia, las autoridades le estaban siguiendo el rastro a los cinco delincuentes. Luego del respectivo llamado, la Policía atendió la situación y se corroboraron las sospechas.

Estas personas intentaron huir entrando a uno de los buses. Sin embargo, el articulado fue detenido y los uniformados obligaron a que salieran. Al momento de registrar a una de ellas, se encontraron cuatro celulares robados recientemente.

Con esta captura, los delincuentes deberán responder por hurto. Se espera que en próximas horas, un juez les dicte medida de aseguramiento en centro carcelario.

Estaciones más peligrosas de Transmilenio

Cifras de la Policía apuntan que en lo corrido de este año, 1.386 personas han sido capturadas en Transmilenio. Además, han sido desarticuladas 40 bandas responsables de los robos y 1.112 celulares han podido ser recuperados.

En el primer semestre, el hurto de celulares tuvo una reducción del 24% con 5.154 casos menos que el mismo periodo de 2024.

A finales de febrero, la concejal Diana Diago reveló cuáles eran las estaciones de Transmilenio más peligrosas, con base en las cifras proporcionadas por la Policía Metropolitana.

Partiendo del balance de 2024, el top seis fueron: Avenida Jiménez con Calle 13 (100 hurtos), Avenida Jiménez con Caracas (85 hurtos), Ricaurte (84 hurtos), Portal del Tunal (57 hurtos), Calle 100 (54 hurtos) y Portal del Norte (50 hurtos).

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

UNGRD

¿Qué vínculo tiene el exministro Diego Guevara en escándalo de la UNGRD?

Miguel Uribe

Nuevo reporte de la salud de Miguel Uribe: vuelve a la condición crítica y tuvo una complicación

Bogotá

Punto final para ‘Dollar’, distribuidor de drogas entre Bogotá y Soacha

Otras Noticias

Liga BetPlay

Hugo Rodallega mandó sentido mensaje a Andrés Llinás tras su terrible lesión

El delantero se pronunció mediante sus redes sociales tras el duro momento que sufrió el defensor.

Resultados lotería

Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 9 de agosto de 2025

¡Se revelaron los afortunados del Super Astro Sol de este 9 de agosto de 2025! Descubra el resultado exacto aquí.

Masterchef Celebrity Colombia

Caterin Escobar lanzó dura indirecta tras eliminación de Mario Alberto Yepes de MasterChef Celebrity

Brasil

Accidente de tránsito en Brasil deja 11 muertos y más de 40 heridos

Enfermedades

Más de 1,5 millones de colombianos han sufrido diarrea aguda este año, según informe