Caos en la frontera con Venezuela: batalla campal tras partido de la Selección Colombia

El partido de la Selección Colombia ante la República Democrática del Congo terminó siendo un escenario de violencia en el municipio de Vila del Rosario, Norte de Santander, luego de que los aficionados terminaran protagonizando una batalla campal.

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Los hechos ocurrieron en la Autopista Internacional que conduce hacia el puente internacional Simón Bolívar. De acuerdo con los videos registrados, varios aficionados se enfrentaron en medio de un episodio de intolerancia que incluyó el lanzamiento de sillas, botellas y otros elementos.

De acuerdo con lo informado, no se registraron capturas relacionadas con estos hechos. Sin embargo, las autoridades anunciaron que redoblarán los controles y la presencia de seguridad durante los próximos partidos.

Las autoridades también reiteraron el llamado a la tolerancia y a la convivencia para evitar que este tipo de comportamientos afecten la seguridad ciudadana y el desarrollo normal de los eventos deportivos.

Investigan la muerte de un joven en vivienda de un británico

Mientras las autoridades atienden los hechos de violencia registrados en Villa del Rosario, otro caso mantiene la atención en Norte de Santander. Se trata de la muerte de Juan David Gómez Gutiérrez, un joven de 22 años cuyo cuerpo fue encontrado sin vida y en alto grado de descomposición dentro de la vivienda de un ciudadano de nacionalidad británica.

Según la información conocida por la familia, el joven salió de la casa de sus padres el pasado 12 de junio. Al día siguiente, sus allegados comenzaron a recibir llamadas extorsivas, situación que fue puesta en conocimiento de las autoridades. A partir de ese momento, el Gaula Militar asumió las investigaciones correspondientes.

Familiares y conocidos entregaron a los investigadores información sobre la relación que Gómez mantenía con el ciudadano británico, con quien, según se indicó, se conocía desde hacía aproximadamente un año y medio.

Tras llegar a la vivienda de este extranjero, las autoridades encontraron el cuerpo del joven y actualmente investigan el paradero del ciudadano británico, quien permanece desaparecido. La familia ha solicitado que se esclarezcan los hechos y se haga justicia.