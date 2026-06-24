DT de Portugal se rindió ante Colombia y anticipó un duelo de alto voltaje en el Mundial

La Selección Colombia ya tiene asegurado su lugar en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, pero aún le queda una prueba de alto nivel en la fase de grupos. Este sábado 27 de junio, el equipo cafetero enfrentará a Portugal en Miami, en un duelo que definirá quién se queda con el liderato del Grupo K.

En la antesala de este compromiso, el técnico portugués Roberto Martínez habló sobre el presente de su selección y también tuvo palabras de reconocimiento para Colombia, a la que considera una de las escuadras más competitivas del torneo.

Roberto Martínez elogió a Colombia antes del duelo decisivo

Tras la contundente victoria de Portugal sobre Uzbekistán, el estratega español destacó la reacción de sus dirigidos luego de un inicio de Mundial que generó cuestionamientos.

RELACIONADO Así están quedando los cruces de 16avos de final del Mundial 2026 tras la segunda fecha

"Nuestros jugadores se focalizaron, tuvieron una actitud increíble. Estuvimos con rabia, pero el resultado fue crecer como equipo", afirmó Martínez en rueda de prensa.

El entrenador también reconoció que la semana previa fue compleja debido a las críticas recibidas tras el empate frente a RD Congo.

"Fue una semana difícil porque no conseguimos el resultado que trabajamos y eso crea una situación complicada porque hay ruido, hay ruido que no es justo, fake news, aspectos mal intencionados", señaló.

Sin embargo, más allá de analizar el rendimiento de Portugal, Martínez dejó claro que Colombia representa un desafío de primer nivel.

"De Colombia no voy a descubrir el gran talento individual con jugadores que están en Europa con momento de forma fantásticos. Colombia adora estar en torneos como mundiales, son selecciones referencia", expresó.

Cristiano Ronaldo llega inspirado al choque contra Colombia

Otro de los protagonistas de la jornada fue Cristiano Ronaldo. El histórico delantero respondió a las críticas con un doblete frente a Uzbekistán y se convirtió en el primer futbolista en marcar en seis Copas del Mundo.

Martínez destacó el aporte del capitán portugués más allá de los goles.

"Hoy no son solo los dos goles marcados, son el número de oportunidades, las posiciones, abrir espacio para los compañeros y tener una disciplina increíble para poder ser una referencia en el patrón de ataque", aseguró.

Con Colombia liderando el Grupo K con seis puntos y Portugal escoltándola con cuatro unidades, el partido promete emociones. El ganador terminará en la cima de la zona y llegará con mayor confianza a los cruces directos del Mundial 2026.