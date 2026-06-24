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La advertencia de Abelardo De La Espriella para colombianos en EE.UU.: "Deberían regresar"

El senador republicano Bernie Moreno afirmó que el presidente electo de Colombia apoyó el regreso de los ciudadanos colombianos que soliciten asilo en Estados Unidos.

Abelardo De La Espriella asilo en Estados Unidos
FOTO: AFP

Noticias RCN

junio 24 de 2026
11:20 a. m.
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Bernie Moreno, senador republicano de Estados Unidos, se reunió con el presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, en donde abordaron varios temas acerca de la relación bilateral entre países, incluyendo la problemática de la migración ilegal hacia el país norteamericano.

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Los detalles del diálogo fueron divulgados por Moreno a través de una publicación en su cuenta de X, donde también informó que felicitó personalmente a De La Espriella por su victoria en las elecciones presidenciales.

¿Qué dijo Bernie Moreno sobre los colombianos en Estados Unidos?

En su mensaje, el senador afirmó que uno de los puntos que abordaron fue el de las solicitudes de asilo por parte de colombianos que manifestaron correr peligro en su país de origen. Según Moreno, están de acuerdo con que esas personas deberían regresar a Colombia.

Hablamos largamente sobre la migración ilegal y él estuvo inmediatamente de acuerdo en que CUALQUIER ciudadano colombiano que solicite asilo debería regresar a Colombia y que él garantizaría su seguridad y protección.

Hasta el momento, Abelardo de la Espriella no ha emitido un pronunciamiento propio sobre la conversación ni ha ampliado el alcance de las afirmaciones realizadas por el senador estadounidense.

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¿Cuál es la postura de Bernie Moreno sobre la migración y el asilo?

En la misma publicación, Bernie Moreno reiteró su posición frente a la política migratoria de Estados Unidos. El senador sostuvo que el país recibe a los inmigrantes que llegan de manera legal, cumplen los procesos de verificación correspondientes y se integran a la sociedad estadounidense.

Asimismo, cuestionó las solicitudes que considera falsas y defendió una política migratoria más estricta. Como parte de su mensaje, afirmó que emigrar a Estados Unidos constituye “un privilegio, no un derecho”, una postura que ha sido defendida por sectores republicanos en el debate migratorio.

El tema del asilo también ha sido objeto de medidas recientes por parte del gobierno estadounidense. Según la información conocida, el presidente Donald Trump ordenó a través del Departamento de Estado que los inmigrantes que se encuentren en proceso de asilo esperen una decisión desde su país de origen, un trámite que puede extenderse durante varios años.

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