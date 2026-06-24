¿Cuánto aumentarán en junio las tarifas de energía en Atlántico, Magdalena y La Guajira?

La empresa Air-e, actualmente bajo intervención del Gobierno Nacional, oficializó un incremento tarifario del 5,5%* en el costo del servicio de energía eléctrica para el mes de junio.

Esta decisión que impactará directamente a más de cinco millones de usuarios en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira en el Caribe colombiano.

A través de un comunicado oficial, Air-e señaló que este incremento en la tarifa de electricidad se debe a la llegada del fenómeno de El Niño, lo que habría impactado las condiciones de generación y distribución del servicio energético en la región Caribe.

¿Cuánto subieron las tarifas de electricidad en el Caribe?

De acuerdo con la información publicada por Air-e, el valor del kilovatio por hora pasó de $796 a $840,15, un aumento que ya genera críticas y preocupación entre los usuarios de la región.

La medida se produce en un contexto donde la empresa enfrenta múltiples cuestionamientos por la calidad del servicio y los elevados costos que representa para la población.

La Liga de Usuarios de los Servicios Públicos manifestó su rechazo a esta decisión, advirtiendo que el aumento tarifario va a golpear seriamente a los hogares en el Caribe colombiano.

Esta organización ha venido denunciando las dificultades que enfrentan los usuarios tanto en calidad del servicio como en los costos asociados.

Suben el costo de la energía en el Caribe y las fallas son cada vez más recurrentes

Air-e, que opera bajo intervención del gobierno, es cuestionada no solo por sus tarifas, sino también por las constantes fallas en el suministro que afectan hogares, negocios y locales comerciales en las tres entidades territoriales.

El precio de la energía en el Caribe colombiano se mantiene como el más elevado de todo el país, situación que profundiza las dificultades económicas de millones de familias en una región históricamente afectada por desigualdades en la prestación de servicios públicos.

Los usuarios reportan constantemente interrupciones del servicio y problemas de calidad en el suministro eléctrico, lo que contrasta con el alto costo que deben pagar mensualmente. Esta combinación de tarifas elevadas y servicio deficiente genera un clima de inconformidad generalizada en la población.