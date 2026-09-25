Bebé de 7 meses murió tras llegar a un hospital en Medellín con múltiples lesiones: habría sufrido maltrato

La muerte de un bebé de apenas siete meses en Bello, Antioquia, puso en marcha una investigación para determinar qué ocurrió realmente dentro de la vivienda donde residía con su familia.

El menor fue llevado el lunes 21 de septiembre al Hospital Pablo Tobón Uribe, en Medellín, por su madre, una joven de 18 años de nacionalidad venezolana.

De acuerdo con su relato inicial, el bebé habría sufrido varias caídas accidentales en el interior de la vivienda, ubicada en el asentamiento Nueva Jerusalén.

Sin embargo, los profesionales encontraron múltiples lesiones que, según las autoridades, no serían compatibles con la explicación entregada por la progenitora.

¿Qué tipo de lesiones tenía el bebé de 7 meses en su cuerpo?

De acuerdo con la información entregada por la Alcaldía de Bello, el menor presentaba un cuadro médico que incluía asfixia, insuficiencia respiratoria aguda, edema cerebral, choque traumático e hipovolémico, entre otras lesiones.

Ante la gravedad de la situación y las inconsistencias advertidas entre el relato de las caídas y las condiciones en las que se encontraba el bebé, el personal médico puso el caso en conocimiento de las autoridades competentes.

Esto activó los protocolos correspondientes para establecer si se trataba realmente de un accidente o si detrás de las lesiones podría existir un caso de violencia contra el menor.

Autoridades investigan posible maltrato infantil

La Policía desplegó sus capacidades de investigación criminal y de protección a la infancia para reconstruir lo ocurrido y determinar cómo, cuándo y dónde se produjeron las lesiones.

Henry Bello, comandante de la Policía del Valle de Aburrá, explicó que los investigadores trabajan para establecer las circunstancias que rodearon el caso y determinar si se está frente a un posible episodio de maltrato infantil.

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Por ahora, las autoridades no han establecido judicialmente que se trate de un homicidio. La investigación deberá determinar las causas exactas de las lesiones y de la muerte del bebé.

Intentaron activar una medida de protección para el menor

Mientras el niño permanecía hospitalizado, las autoridades también activaron una ruta de protección para garantizar su cuidado.

Según la Alcaldía de Bello, se gestionó su traslado a un hogar sustituto de atención especial. Sin embargo, la medida no alcanzó a concretarse porque el bebé murió mientras recibía atención médica en el hospital de Medellín.

Ahora, una de las principales piezas para esclarecer el caso será el análisis forense.