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¿Habrá revés con el contrato de los Gripen? Acción popular pretende frenarlo

El contrato se cerró con la empresa Saab en más de 16 billones de pesos.

¿Qué pasará con los aviones Gripen?
¿Qué pasará con los aviones Gripen? Foto: Saab.

Nicolás Martínez Sánchez

septiembre 25 de 2026
10:39 a. m.
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En noviembre de 2025, el Gobierno Nacional cerró uno de los acuerdos más importantes en materia de seguridad.

¿El gobierno estaría contemplando renegociar el billonario contrato de los aviones Gripen?
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Tras una espera que se prolongó por meses, el 14 de noviembre se anunció el negocio con la empresa sueca Saab para la compra de aviones militares, concretamente del modelo Gripen E/F.

Detalles del millonario acuerdo por los Gripen

La compañía sueca afirma que las aeronaves están adecuadas con lo último que demanda el sector militar a nivel global. Destaca, entre otros aspectos, las capacidades multirrol para las misiones, el beneficio costo-eficiencia, el valor de los vuelos, la resistencia, el armamento y el entrenamiento de los pilotos.

Colombia no es el primer país en adquirir estos aviones. Además de Suecia, los Gripen hacen parte del arsenal de Brasil, Tailandia, República Checa, Hungría y Sudáfrica.

El Gobierno y Saab acordaron la compra de 17 aeronaves, 15 de modelo E con un puesto y dos de modelo F con dos sillas. El Ministerio de Defensa precisó que se optó por esta opción por encima de las de Francia y Estados Unidos por el ahorro en costos de operación (del 18 % aproximadamente), la vida útil y sus capacidades.

Con respecto a las cifras, se cerró en 16.5 billones de pesos, lo que se tradujo en más de tres millones de euros. La ejecución consta de siete años, comenzando este 2026 y culminando en 2032.

¿Cuándo deberían entregarse los aviones?

Sin embargo, los planes podrían cambiar. El medio Asuntos Legales conoció que al Tribunal Administrativo de Cundinamarca llegó una acción popular que pretende frenar la llegada de las aeronaves.

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El abogado Guillermo Rodríguez Martínez la presentó al argumentar que la ejecución no se debería llevar a cabo hasta que se explique de dónde saldrán los recursos y cómo será la financiación.

Asuntos Legales citó al diario El Tiempo, el cual reveló los detalles de la acción popular. Rodríguez aseguró que presentó derechos de petición por información del contrato, la cual no se le fue suministrada por motivos legales.

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