Reconocido cantante fue herido en grave ataque armado: esto se sabe de su salud

En la noche del 24 de septiembre de 2026, un famoso cantante de música regional mexicana resultó herido en medio de un ataque armado.

Se trata de Víctor Antonio Valverde, que es el intérprete del éxito 'El mayor de los ranas' y se encontraba en un restaurante situado en Tres Ríos de Culiacán, Sinaloa.

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Esto se sabe del ataque armado en el que fue herido Víctor Valverde, el reconocido cantante de México

Sobre las 8:00 de la noche (hora mexicana), el cantante Víctor Valverde estaba cenando en el restaurante Tai Pak, pero, de manera inesperada, un grupo de hombres armados ingresó al lugar y disparó contra los clientes.

Tras ese grave hecho, una persona falleció y seis más, aparte del artista, resultaron heridas.

En consecuencia, las autoridades, en articulación con la Fiscalía, se encuentran realizando la investigación pertinente para determinar cuáles fueron las causas del ataque, esclarecer el hecho y capturar a cada uno de los responsables.

¿Qué se sabe del estado de salud de Víctor Valverde, el reconocido cantante de México, tras el ataque armado?

Luego de que los hombres armados huyeron del restaurante, el cantante Víctor Valverde fue llevado a un centro hospitalario.

De acuerdo con lo que se ha conocido, una de las balas alcanzó a rozar su brazo izquierdo, pero ya se encuentra estable y fuera de peligro debido a la rápida intervención de los especialistas que lo atendieron.

El tema musical 'El mayor de los ranas', interpretado por Víctor Valverde y JR Torres, ya cuenta con más de 641 millones de reproducciones en plataformas como Youtube.

Además, otras de sus canciones conocidas son: