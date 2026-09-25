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¿James Rodríguez tendrá su despedida en la Selección Colombia? Esto dijo Néstor Lorenzo

El máximo goleador histórico en partidos oficiales de la Selección Colombia tomó la decisión de dar un paso al costado en el combinado nacional.

James Rodríguez Selección Colombia (3)
FOTO: AFP

Ángel Ballén

septiembre 25 de 2026
11:04 a. m.
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Tras el Mundial 2026, donde la Selección Colombia terminó eliminada en octavos de final, James Rodríguez tomó la decisión de retirarse oficialmente del fútbol internacional. Luego de pasar más de una década vistiendo la camiseta 'Tricolor', confirmó que era el momento de dar un paso al costado.

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Con esto, la última actuación de James Rodríguez con la Selección Colombia será ese partido frente a Suiza en Vancouver, donde salió reemplazado en el minuto 66. Así le puso final a un paso lleno de goles, asistencias y momentos memorables.

Así las cosas, apareció la duda sobre si James podría tener una despedida con la selección. En rueda de prensa previo al partido amistoso ante México, el técnico Néstor Lorenzo fue consultado sobre esta posibilidad.

¿Qué dijo Néstor Lorenzo sobre una despedida de James Rodríguez?

El técnico argentino manifestó que hasta el momento no se ha hablado sobre una propuesta formal, pero dejó claro que todo dependerá del mismo James y su voluntad, asegurando que desde el cuerpo técnico y la misma Federación Colombiana de Fútbol le han manifestado que están a su disposición.

No he hablado, es una decisión de James, es un jugador activo todavía. Él decidirá cuándo y dónde será su despedida, la Selección estará abierta en estas ventanas, en estas fechas FIFA para conversar esa posibilidad.

¿James Rodríguez puede volver a la Selección Colombia?

Es importante señalar que el hecho de que un jugador anuncie que se retira del fútbol internacional, no quiere decir que no pueda volver a ser convocado. La decisión al final siempre depende de la voluntad de cuerpo técnico y el mismo futbolista.

Es decir, en caso de que James tenga un repunte en su nivel individual y en un futuro el técnico quiere llamarlo, sea Lorenzo u otro, podría ser considerado nuevamente y así romper el retiro, como ya ha pasado con otros jugadores en el pasado.

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