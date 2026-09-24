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Métodos anticonceptivos masculinos: OMS acelera su llegada al mercado

La iniciativa busca la fabricación de pastillas, geles o inyecciones para hombres, logrando un equilibrio en la responsabilidad de la planificación familiar.

OMS impulsa metodos anticonceptivos para hombres.
Foto: Freepik

Noticias RCN

septiembre 24 de 2026
06:10 p. m.
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La Organización Mundial de la Salud ha publicado una serie de orientaciones para impulsar el desarrollo de anticonceptivos masculinos con el objetivo de disminuir la excesiva carga que pesa sobre las mujeres, que por años han sido las principales responsables de aplicar diferentes métodos de planificación.

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Según el documento publicado por la entidad, la idea es que los nuevos métodos se puedan componer de pastillas, inyecciones, geles o implantes que, además de ser 100% seguros, sean asequibles y reversibles; sin embargo, se estima que dentro de 5 a 10 años se empiecen a comercializar estos métodos que ya están en avanzadas fases de ensayo.

Parejas estarían dispuestas a probar este método anticonceptivo

Según la OMS, "se calcula que 164 millones de mujeres que desean retrasar o evitar un embarazo no utilizan ningún método anticonceptivo, lo que subraya la urgencia de mejorar y ampliar el acceso a los anticonceptivos". A partir de datos como el anterior, nace la necesidad de aplicar nuevos métodos que también involucren al hombre en la decisión de evitar o interrumpir el embarazo de su pareja y señalan que más del 75% de las parejas estarían dispuestas a usar el método anticonceptivo para hombres.

De igual forma, el 85% de las mujeres, que son las principales afectadas por la decisión, afirman que confiarían en su pareja para asumir la responsabilidad de la anticoncepción.

La alarmante cantidad de mujeres que no pueden acceder a métodos anticonceptivos, así como los embarazos que terminan en abortos riesgosos, son las principales causas para ampliar el uso de estos hacia los masculinos.

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Características que la OMS exige para los métodos anticonceptivos para hombres

La OMS, definiéndolo como un "perfil de producto", ha establecido algunas características para la creación de estos métodos anticonceptivos masculinos: seguridad, eficacia, aceptabilidad y asequibilidad son algunos de los parámetros que deben cumplir los investigadores y entidades de financiación interesados en la creación de este producto.

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