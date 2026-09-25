Mujer se hacía pasar por empleada doméstica para escopolaminar a familias en Pereira y robar sus pertenencias

En medio de un viaje en carretera, por la vía que conduce de Pereira a Cartago, fue detenida y enviada a prisión alias Zenaida, una mujer de 52 años, vinculada a una banda dedicada al hurto de viviendas en la capital del departamento de Risaralda.

En su contra pesaba una orden judicial por el delito de hurto calificado y agravado por hechos ocurridos en casas de familia a las que lograba entrar, ganándose la confianza de sus propietarios.

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¿Cómo operaba alias Zenaida?

De acuerdo con las autoridades, alias Zenaida se presentaba en casas de la capital risaraldense como empleada doméstica y, antes de dar su golpe, trabajaba unos días para la familia que la contrataban.

En medio de sus jornadas, la mujer de 52 años determinaba dónde estaban guardados los elementos de valor, para actuar con rapidez una vez cometiera el hurto.

Habiendo identificado qué tanto podía hurtar de cada familia, procedía a administrar escopolamina a sus integrantes para actuar con total tranquilidad. Poco o nada le importaba que abrieran las puertas de su hogar para recibirla.

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‘Zenaida’ acababa de salir de prisión tras pagar una condena por el delito de hurto

Apenas en 2024, la ‘Zenaida’ terminó de pagar una condena de siete años en prisión por el delito de hurto.

Tras revisar su historial, las autoridades advirtieron que “registra anotaciones judiciales por concierto para delinquir, hurto y hurto calificado y agravado”.