Desarticulan red que enviaba migrantes irregulares haciéndolos pasar por turistas: cobraban 15 millones por persona

En medio de la operación Thunder II de la Dijin de la Policía, la embajada de los Estados Unidos en Bogotá y el HSI, fue desarticulada una red de tráfico de migrantes que utilizaba paquetes turísticos como fachada, en el departamento del Meta.

De acuerdo con el coronel Elver Vicente Alfonso, director de Investigación Criminal e INTERPOL, “las diligencias judiciales se desarrollaron de manera simultánea en los municipios de Villavicencio y Mesetas, afectando de manera directa el andamiaje logístico de esta red criminal con alcance internacional”.

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De 10 a 15 millones por persona ¿Cómo operaba la red de tráfico de migrantes desarticulada en el Meta?

La investigación, realizada por autoridades colombianas y estadounidenses, permitió identificar el modus operandi de la red de tráfico de migrantes que operaba en el departamento del Meta.

Sus integrantes atraían a personas con problemas para obtener una visa y las ayudaban a llegar, como falsos turistas, a México, en donde eran puestas en contacto con los llamados ‘coyotes’, para coordinar su entrada a los Estados Unidos por la frontera sur.

Antes del viaje, eran capacitadas para saber qué responder en caso de ser descubiertas por las autoridades norteamericanas, a las que presentaban falsas denuncias por supuestas amenazas en su contra de grupos armados, antes de extender una solicitud de asilo. Por persona cobraban entre 10 y 15 millones de pesos.

300 migrantes habrían salido del país bajo el mismo esquema:

De acuerdo con el coronel Alfonso, “labores investigativas dejaron al descubierto que, del 2022 y a la fecha, esta estructura criminal facilitó la salida e ingreso irregular de más de 300 migrantes, generando rentas criminales multimillonarias del turismo ficticio y fraude migratorio”.

Tras la operación que permitió la captura de cinco de sus integrantes, destacó el “apoyo decidido y de cooperación de la Agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de los Estados Unidos en la operación”.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales les imputó los delitos tráfico de migrantes y concierto para delinquir. Dos de ellos fueron enviados a prisión y a los otros tres les fue dictada la medida de detención domiciliaria. Ninguno aceptó cargos.