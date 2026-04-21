Bebé que convulsiona hasta 50 veces por día lleva esperando dos meses que la Nueva EPS autorice su traslado

Antonella ha pasado dos de sus tres meses con vida internada en el Hospital Departamental de Villavicencio, a la espera de que la Nueva EPS autorice su traslado a un centro asistencial de cuarto nivel.

Su madre clama a la intervenida EPS que autorice el traslado a cualquier ciudad del país e, incluso, solicitó a las autoridades de salud de Villavicencio que le permitan salir junto con la bebé del centro médico para llegar a un hospital especializado por su cuenta, de preferencia en Bogotá.

Sin embargo, el estado de salud de Antonella es crítico. En un solo día ha llegado a convulsionar hasta cincuenta veces, lo que acentúa la urgencia de que reciba un tratamiento adecuado.

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Madre de Antonella pidió ayuda al presidente y al ministro de Salud.

En diálogo con Noticias RCN, Iraida Amorocho, madre de Antonella, hizo un llamado de urgencia al presidente y al señor ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo: “Mi hija, cada día, se deteriora más. Yo necesito que alguien me ayude”.

Y es que, según dijo, la pequeña Antonella “ha llegado a convulsionar hasta cincuenta veces por día, sin contar las que no alcanzo a ver cuando me quedo dormida, aunque trato de no cerrar los ojos”.

Basada en lo que le han dicho los médicos, indicó que la bebé “necesita ir a un centro médico de cuarto nivel con neuropediatría, genética, nutrición y exámenes especializados, que es lo primordial para continuar su tratamiento”.

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¿Qué dice la Secretaría de Salud del departamento?

En diálogo con este noticiero, la secretaria de Salud del Meta, Ana Argote, señaló que la Nueva EPS no ha podido autorizar el traslado de Antonella, debido a que ninguna clínica, hospital o IPS ha aceptado alguna de sus 400 solicitudes, argumentando que no tienen camas disponibles.

Además, señaló que “la responsabilidad médica de la paciente está dada, en este momento, por el hospital departamental y, dentro de los protocolos de referencia y contrarreferencia, debe haber unas condiciones mínimas para trasladar al paciente”.