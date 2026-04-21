Reconocido colegio en Bogotá está bajo la lupa: Acreedores señalan inconsistencias por más de 30.000 millones

Lo que inició como un trámite de reorganización empresarial bajo la Ley 1116 para salvar la estabilidad del tradicional Colegio Refous Roland Jeangros S.A.S., se ha transformado en un complejo escenario judicial.

Un grupo de acreedores ha radicado denuncias formales por presuntas inconsistencias financieras que ponen en duda la transparencia de la institución ante la Superintendencia de Sociedades.

RELACIONADO Casi la mitad de los casos de consumo de sustancias psicoactivas en colegios son de vapeadores

Aunque la solicitud de reorganización fue admitida oficialmente el 23 de febrero de este año, los informes revelan que el colegio presentaba signos críticos de insolvencia desde 2025. Para esa fecha, la institución ya acumulaba obligaciones vencidas por más de 90 días que ascendían a $29.897 millones, representando el 90,52% de su pasivo total.

La situación se agrava tras conocerse que, entre 2022 y 2025, un patrimonio familiar inyectó créditos por más de $18.900 millones. Según los denunciantes, estos recursos fueron entregados basados en información financiera que no reflejaba la realidad contable de la entidad.

Hallazgos y presunto ocultamiento de información

Las investigaciones adelantadas por los acreedores tras el fallecimiento del anterior gerente en junio de 2025 han sacado a la luz hallazgos alarmantes:

Pasivos fantasma: Se detectaron obligaciones por $4.730 millones respaldadas en siete pagarés que no figuraban en la contabilidad oficial.

Sobrevaloración de activos: El rubro de "Propiedad, planta y equipo" registró un salto injustificado, pasando de $18.200 millones en 2024 a $53.998 millones en 2025.

Irregularidades en predios: Se denunció la dación en pago de un lote en Sindamanoy (Chía) registrado por $6.000 millones, a pesar de que su avalúo comercial real apenas rondaría los $1.337 millones. Además, el predio fue reportado erróneamente ante la Supersociedades como ubicado en el municipio de Cota.

El reporte detalla el hallazgo de cuentas por cobrar por $1.646 millones en préstamos a personas vinculadas, incluyendo a la familia Jeangros y a la revisora fiscal, Alex Marina Silva Moreno. A Silva Moreno se le señala de ser presuntamente una de las orquestadoras del ocultamiento de pasivos mientras se gestionaban nuevos desembolsos.

Asimismo, se identificaron giros por $2.971 millones a Windstarke S.A.S., una firma de obras civiles vinculada al fallecido representante legal.

Ante la contundencia de las pruebas presentadas, las autoridades judiciales han decretado medidas cautelares de secuestro sobre diversos activos y derechos del colegio para proteger los intereses de los acreedores.

A pesar de que la familia Jeangros intentó oponerse a las diligencias de secuestro, el proceso judicial avanza. El deterioro financiero queda en evidencia al contrastar que, aunque los ingresos crecieron significativamente entre 2021 y 2025, los gastos administrativos aumentaron a un ritmo similar, asfixiando la operación.

El proceso continúa hacia una etapa definitiva que podría derivar en el remate de inmuebles, dejando en el aire el futuro de una de las instituciones educativas más tradicionales de la región