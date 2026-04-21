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Millonarios define el futuro de Fabián Bustos tras los rumores de salida: esto se supo

El estratega azul ha sonado con fuerza para salir del club rumbo al exterior.

Foto: AFP

Noticias RCN

abril 21 de 2026
01:01 p. m.
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Millonarios no pasa por su mejor momento en este 2026. Y es que lo que comenzó como un proyecto de renovación bajo la dirección del argentino Fabián Bustos ha entrado en una fase de dudas que tiene a la hinchada "embajadora" al borde de la desesperación.

Tras una serie de resultados adversos en la Liga BetPlay y un inicio irregular en la Copa Sudamericana, el equipo bogotano lucha contra su crisis futbolística.

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Ante los malos resultados en Bogotá se cuestiona su continuidad por el bajo rendimiento, en Lima el nombre de Fabián Bustos suena con una fuerza ensordecedora. Universitario de Deportes, club donde el estratega argentino dejó una huella imborrable al coronarse campeón, busca desesperadamente un reemplazo tras la salida de Javier Rabanal.

Según fuentes cercanas al club peruano, la dirigencia "crema" ve en Bustos al hombre ideal para retomar el rumbo en la Liga 1. No obstante, la operación no es sencilla. El técnico tiene un contrato vigente con Millonarios y una cláusula de rescisión.

Millonarios definió el futuro de Bustos tras los rumores

Con los rumores en el aire, este martes se conoció una noticia que da visos de lo que viene para Millonarios y el futuro de su DT.

Mediante sus redes sociales, el periodista Mariano Olsen confirmó que desde el equipo bogotano se mantendrá el proyecto con Bustos.

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"BUSTOS SE QUEDA. Desde Millonarios me cuentan que no hay posibilidades de que FABIÁN BUSTOS se vaya a Universitario de Perú. Contrato hasta el 31 de diciembre", se lee en su trino.

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