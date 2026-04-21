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“Nueva etapa para recuperar la esperanza”: Delcy Rodríguez tras cumplir 100 días en el poder

Rodríguez quedó al mando de Venezuela tras la extracción de Nicolás Maduro.

Delcy Rodríguez
FOTO: AFP

Noticias RCN

abril 21 de 2026
12:40 p. m.
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Se cumplieron 100 días desde que ocurrió la operación de película efectuada por Estados Unidos que concluyó con el arresto de Nicolás Maduro, quien llevaba casi 13 años en el poder.

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La madrugada del sábado 3 de enero quedará marcada para la retina, no solo de los venezolanos, sino del resto del planeta. Las cámaras de los medios grabaron los bombardeos en zonas militares estratégicas de Caracas, Miranda, Aragua y La Guaira.

¿Cómo fue la caída de Maduro?

Bautizada como Operación Resolución Absoluta, los uniformados de Delta Force pusieron en marcha el que pareció el siguiente paso del despliegue militar, el cual había comenzado en agosto de 2025 en las aguas del Caribe y Pacífico.

La sorpresa llegó a las pocas horas, cuando a través de Truth Social, el presidente Donald Trump le comunicó al mundo en un mensaje corto que se habría logrado la captura de Maduro y Cilia Flores, su esposa.

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Tras esta impresionante operación, la administración de Venezuela ha estado a cargo de quien era la vicepresidenta del régimen, Delcy Rodríguez. A partir del 5 de enero, ha tomado las riendas del país y ha dado resultados sustanciales de cara a la reactivación.

Por ejemplo, en Venezuela se promovió la ley de amnistía, yendo de la mano con la liberación de presos políticos. Además, se han retornado las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, las cuales llevaban rotas desde 2019 (durante el primer gobierno de Trump).

“La paz no es un discurso”

Cumplidos los 100 días desde ese momento, Rodríguez calificó este periodo como una “nueva etapa para recuperar la esperanza, alentar la confianza y volver a encontrarnos”.

La presidenta interina resaltó la ley de amnistía con la que más de ocho mil venezolanos han sido beneficiados: “La paz no es un discurso, se construye todos los días con reconciliación, reconocimiento mutuo y tolerancia”.

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