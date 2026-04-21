Piden suspender los diálogos de paz tras ataques con dron que han desplazado a 83 familias en Briceño

Los ataques con dron en zona rural del municipio de Briceño, ubicado en la zona norte del departamento de Antioquia, han desplazado a 166 personas de 83 familias y mantienen confinada a la población local.

Tras el último bombardeo, registrado el lunes 20 de abril, se han reportado afectaciones en la infraestructura de la escuela, la iglesia y el parque infantil de la vereda Las Auras.

Los constantes enfrentamientos entre los grupos armados por el control de territorio mantienen bajo un escenario de terror a las familias de la zona rural, que se han desplazado al casco urbano de las veredas Travesías, Pueblo Nuevo, El Roblal y El Orejón.

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Secretario de Seguridad de Antioquia señala como responsable al frente 36 de las Farc:

Ni siquiera la presencia de tropas del Ejército en el sector ha convencido a los habitantes de la zona rural de retomar sus actividades. Según el secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Eduardo Martínez, “quien está detrás de todas estas alteraciones del orden público es el frente 36 de las Farc. Él es el que asesina, él es el que desplaza”.

De momento, han identificado 16 artefactos explosivos en la zona y detonado al menos dos. Sin embargo, el brigadier general Carlos Eduardo Caicedo, comandante de la Cuarta Brigada del Ejército, advierte:

“Ahora tenemos que enfrentar las minas y el lanzamiento de artefactos explosivos con drones. La presencia de la tropa está ahí. Estamos reforzando ese dispositivo para que la población pueda retornar de manera tranquila y segura”.

Medidas adoptadas para garantizar la seguridad en Briceño:

Tras los ataques del lunes, en Briceño se instaló un toque de queda entre las 9:30 de la noche y las 5:00 de la mañana. Además, los negocios deben cerrar sus puertas a las 8:30.

Desde que inició el 2026, en la zona se han realizado 10 consejos de seguridad para adoptar nuevas medidas que permitan proteger a la población de la violencia y los enfrentamientos entre grupos armados.

Sin embargo, el secretario de Seguridad insiste en que “el problema de Briceño es muy fácil de solucionar. Simplemente es una decisión política de romper los diálogos con ese bandido, en lo que a esta estructura se refiere”.