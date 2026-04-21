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Cárcel para hombre que le propinó brutal golpiza y atacó a una policía en Cundinamarca

Los vecinos grabaron el momento en el que este hombre le jaló el pelo y golpeó a su pareja afuera de la vivienda.

Noticias RCN

abril 21 de 2026
01:52 p. m.
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Un caso de violencia intrafamiliar que escaló a agresión contra la autoridad quedó registrado en video en el municipio de Mesitas del Colegio, Cundinamarca. El desenlace fue la captura y encarcelamiento del agresor.

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Los hechos ocurrieron en el barrio Santa Elena Baja, donde vecinos alertaron a las autoridades tras presenciar la agresión física de un hombre de 28 años contra su pareja sentimental. Los residentes del sector documentaron la violenta escena con sus teléfonos móviles antes de solicitar la intervención policial.

Hombre atacó a la uniformada durante el traslado a la estación

Cuando los uniformados llegaron al lugar para atender el caso, el sujeto mantuvo una actitud hostil durante el procedimiento. La propia comandante de la estación de policía del municipio, una teniente, acudió personalmente para manejar la situación y trasladar al individuo a las instalaciones policiales para su identificación.

Sin embargo, la situación empeoró durante el traslado. Mientras era transportado en el vehículo institucional, el agresor propinó un golpe directo al rostro de la comandante de la estación. Según el reporte oficial, la uniformada recibió una patada que la dejó en observación médica.

¿Quién es este hombre?

El agresor fue identificado como Diego Fernando Castro Montoya, quien enfrentó cargos por violencia intrafamiliar y agresión a servidor público. Tras el proceso de judicialización, un juez de control de garantías determinó dictarle medidas de aseguramiento intramural, lo que significa que deberá permanecer recluido en un centro carcelario mientras avanza su proceso judicial.

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Las autoridades policiales aprovecharon el incidente para hacer un llamado a la comunidad. La institución reiteró que cualquier acto de violencia contra la mujer debe ser denunciado de inmediato a través de los canales correspondientes según cada departamento, incluyendo las líneas de emergencia y las estaciones de policía locales.

Este caso evidencia la doble problemática que enfrentan las autoridades en Colombia: la violencia de género en el ámbito doméstico y las agresiones contra los funcionarios públicos que intentan proteger a las víctimas. El registro en video por parte de los vecinos resultó fundamental para documentar los hechos y respaldar la actuación policial en este caso de violencia intrafamiliar que escaló a un delito mayor.

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