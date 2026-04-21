CANAL RCN
Colombia Video

VIDEO | Hombre fue víctima de violento robo al frente de su hija de cuatro años en Cali

Las autoridades capturaron al ladrón tras revisar las cámaras y desplegar labores tecnológicas.

Nicolás Martínez Sánchez

abril 21 de 2026
01:27 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El pasado 16 de febrero, se dio un aterrador robo en el barrio San Fernando, sur de Cali. Un hombre se encontraba con su hija de cuatro años, cuando fue sorprendido por un delincuente que quería acabar con su vida.

Cuatro menores fueron trasladados a Cali tras activar una mina antipersonal cuando jugaban en Nariño
RELACIONADO

Cuatro menores fueron trasladados a Cali tras activar una mina antipersonal cuando jugaban en Nariño

Aquel día y a plena luz del día, el ladrón, quien estaba vestido con una camisa blanca y el casco de motocicleta, agarró de la ropa a su víctima mientras le apuntaba con una pistola. Entre la maleza, apareció su cómplice.

Al ladrón no le importó que estuviese una niña de cuatro años

A ninguno de los dos ladrones les importó que este hombre estuviese acompañado de una menor. En el video viralizado en redes sociales incluso se escucharon sus gritos de pánico.

Si bien los criminales se salieron con la suya, lo cierto es que la Policía no los perdió de vista hasta dar el golpe contundente. El Grupo Especial Contra Atracos se encargó de ahondar para ubicarlos.

Más de 100 horas de video y otras acciones para capturarlo

Para ello, revisó más de 120 horas de video correspondiente a las cámaras del sector, efectuó entrevistas y analizó fotografías. Sumado a ello, los uniformados de forma sigilosa recorrieron los alrededores del barrio Ciudad Modelo.

Uno de los narcos más buscados en el mundo fue capturado en Cali: esta es la historia
RELACIONADO

Uno de los narcos más buscados en el mundo fue capturado en Cali: esta es la historia

Finalmente, se pudo capturar al ladrón, quien, a pesar de solo tener 20 años, ya cuenta con un extenso prontuario criminal. Su comienzo en el oscuro mundo fue en 2017 cuando tenía 16 años. Junto con su familia, dedicó su adolescencia e inicio de adultez a cometer hurtos y en más de una ocasión ha estado tras las rejas.

La Policía destacó la captura, debido a que se logró en pocos meses y con el uso de un despliegue tecnológico importante. También se reiteró la importancia de comunicarse al 123 ante casos de esta índole.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Antioquia

Piden suspender los diálogos de paz tras ataques con dron que han desplazado a 83 familias en Briceño

Masacres en Colombia

Nueva masacre en Guachené, Cauca: tres personas fueron asesinadas en la vereda La Cabaña

Temblor en Colombia

Atento: ¡tembló en Colombia hoy 21 de abril de 2026!

Otras Noticias

Fútbol Profesional Colombiano

Millonarios define el futuro de Fabián Bustos tras los rumores de salida: esto se supo

El estratega azul ha sonado con fuerza para salir del club rumbo al exterior.

Corte Constitucional

Corte ratifica que en estos tres escenarios las EPS deberán prestar el servicio de cuidador

En las tutelas revisadas por la corte, las familias de dos pacientes, de 18 y 98 años, señalaban que su derecho a la salud, vida y vida digna se vio vulnerado al negar el servicio.

Venezuela

“Nueva etapa para recuperar la esperanza”: Delcy Rodríguez tras cumplir 100 días en el poder

Impuestos

Aclaran si fecha de pago para impuesto predial se ampliará: esta es la oficial

La casa de los famosos

¿Vidente reveló al ganador de La Casa de los Famosos Colombia 2026? Esto dijo