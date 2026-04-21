VIDEO | Hombre fue víctima de violento robo al frente de su hija de cuatro años en Cali

El pasado 16 de febrero, se dio un aterrador robo en el barrio San Fernando, sur de Cali. Un hombre se encontraba con su hija de cuatro años, cuando fue sorprendido por un delincuente que quería acabar con su vida.

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Aquel día y a plena luz del día, el ladrón, quien estaba vestido con una camisa blanca y el casco de motocicleta, agarró de la ropa a su víctima mientras le apuntaba con una pistola. Entre la maleza, apareció su cómplice.

Al ladrón no le importó que estuviese una niña de cuatro años

A ninguno de los dos ladrones les importó que este hombre estuviese acompañado de una menor. En el video viralizado en redes sociales incluso se escucharon sus gritos de pánico.

Si bien los criminales se salieron con la suya, lo cierto es que la Policía no los perdió de vista hasta dar el golpe contundente. El Grupo Especial Contra Atracos se encargó de ahondar para ubicarlos.

Más de 100 horas de video y otras acciones para capturarlo

Para ello, revisó más de 120 horas de video correspondiente a las cámaras del sector, efectuó entrevistas y analizó fotografías. Sumado a ello, los uniformados de forma sigilosa recorrieron los alrededores del barrio Ciudad Modelo.

Finalmente, se pudo capturar al ladrón, quien, a pesar de solo tener 20 años, ya cuenta con un extenso prontuario criminal. Su comienzo en el oscuro mundo fue en 2017 cuando tenía 16 años. Junto con su familia, dedicó su adolescencia e inicio de adultez a cometer hurtos y en más de una ocasión ha estado tras las rejas.

La Policía destacó la captura, debido a que se logró en pocos meses y con el uso de un despliegue tecnológico importante. También se reiteró la importancia de comunicarse al 123 ante casos de esta índole.