¿Vidente reveló al ganador de La Casa de los Famosos Colombia 2026? Esto dijo

Alejandro Estrada se ha posicionado como uno de los participantes más fuertes en La Casa de los Famosos Colombia 2026.

A raíz de las polémicas, pero también de la inteligencia que ha demostrado para jugar, Alejandro Estrada se ha convertido en una de las caras más visibles del equipo 'Tormenta'. En consecuencia, el público lo ha favorecido notablemente en las jornadas de votación.

En vista de ello, varios televidentes se han preguntado si él sería el nuevo ganador de La Casa de los Famosos Colombia 2026 y 'Somos Ángeles', el importante canal de astrología que cuenta con más de 75.000 suscriptores en Youtube, realizó un análisis y entregó una respuesta contundente.

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¿Alejandro Estrada será el ganador de La Casa de los Famosos Colombia 2026? Esto se reveló

Tras destapar su primera carta, la astróloga de 'Somos Ángeles' indicó que es muy probable que Alejandro Estrada sea el ganador de la tercera temporada de La Casa de los Famosos Colombia 2026.

"Ah bueno, él va a ganar La Casa de los Famosos. Esta primera carta es buenísima, es el 'As de Oros' y significa abundancia total y estabilidad. Realmente, él es un hombre que no se deja desestabilizar y eso es algo que no es fácil", dijo.

"Además, le sale el '7 de Copas', que hace referencia a carro, casa y beca. Tiene muy buenas energías de entrada, que nos hablan de que está haciendo un juego impecable, que lo está haciendo muy bien y que, hasta el momento, él va a ser el que va a ganar La Casa de los Famosos", añadió.

Asimismo, la astróloga recordó que hace un año predijo que Andrés Altafulla sería el ganador de la segunda temporada y que, finalmente, terminó acertando.

¿Alejandro Estrada está en placa de nominación en La Casa de los Famosos Colombia 2026?

Luego de la eliminación de Juan Carlos Arango, Alejandro Estrada fue enviado a la placa de nominación de La Casa de los Famosos Colombia 2026.

El actor explicó que él se considera parte del equipo 'Calma' y que, por lo tanto, siente que tiene que debilitar al participante más fuerte de los contrincantes.